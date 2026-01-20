Yarın Türkiye\'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva\'nın yeni takımı

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'ya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
Rafa Silva transferi için Benfica Sportif Direktörü Mario Branco İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Benfica ile Beşiktaş arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların anlaşma sağlamasının ardından Rafa Silva'nın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın bonuslar dahil toplam 5 milyon euro teklif ettiğini, Beşiktaş'ın ise 7 milyon euro talep ettiğini yazdı. Mario Branco'nun İstanbul'daki temasları sonrası tarafların bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı belirtildi.
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
