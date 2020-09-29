"Yarının Kadın Yıldızları", 48. İstanbul Müzik Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

İstanbul Müzik Festivali kapsamında 2 yıl önce hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" kapsamında genç sanatçılar, "48. İstanbul Müzik Festivali"nde müzikseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayınlandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından desteklenen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ilk iki yılında, toplam 28 genç kadın müzisyenin, yurt dışında eğitimlerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir çalgıya sahip olmalarına katkıda bulundu.

Projede, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yeşim Gürer Oymak başkanlığında Ufuk ve Bahar Dördüncü, Cem Mansur, Hakan Şensoy ve İris Şentürker'den oluşan seçici kurulun bu yıl desteğe değer bulduğu 12 aday, fonda toplanan tüm tutardan ihtiyaç kapsamları gözetilerek destek aldı.

Ayşegül Sarıca'nın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, desteğe hak kazanan müzisyenler olarak İdil Bursa, Aslıhan Gençgönül viyolonselde, Doğa Çetin ve İlke Işı Tuncer kemanda, Mercan Demirkanlı, Seher Karabiber ve Ece Selin Yüksel flütte, Simay Gönültaş fagotta, Nora Heder viyolada, Billur Ongun trompette, Cansu Özdamar piyanoda, İram Özyiğit kontrbasta yer aldı.

Çekimleri Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren konserde, aralarında Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johan Halvorsen, Georg Frideric Handel, Joseph Fiala ve Franz Schubert'in bulunduğu usta bestecilerin eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.