Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Türkiye'ye Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisi yetiştirmek hedefiyle hayata geçirdiği "Yarınlar Bizim" burs programına 2 bin 478 kişi başvurdu.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bursa güz döneminde yapılan bin 703 başvuruya göre yüzde 50 artış gösteren bahar dönemi başvurularıyla bu alanda yeni bir rekor kırıldı. 5 yıl sürecek ve toplamda bin öğrencinin faydalanacağı eğitim bursunu 2020-2021 eğitim yılı bahar dönemi için kazanan 100 öğrenci, 12 Ocak 2021'de açıklanacak.

Türkiye'ye Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisi yetiştirmek ve KKTC'yi bir yazılım üssü yapmak amacıyla Mühendislik Fakültesi programları kapsamında başlatılan ve burs hakkı kazanan öğrencilere toplam 4 milyon Amerikan doları değerinde destek sağlanacak "Yarınlar Bizim" burs programının ikinci dönemi Mart 2021'de başlıyor.

Netkent, Türkiye'nin 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamayı hedeflerken bünyesinde de yazılım kuluçka merkezi kuracak.

24 ayrı ülke ve 217 üniversiteden başvuru

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, burs programına 24 farklı ülkeden 217 farklı üniversitenin mezunu ya da öğrencisinin müracaat ettiğini bildirdi.

Turgay, başvuranların 15'inin doktora, 97'sinin yüksek lisans mezunu ya da öğrencisi olduğunu belirterek, adayların 716'sı iki dil olmak üzere toplamda 2 bin 366'sının en az bir yabancı dil bildiğini aktardı.

Başvuruların ön değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve gelecek hafta ön değerlendirme sonrasında oluşan listenin bağımsız seçici kurul üyelerine iletileceğini belirten Turgay, seçici kuruldan gelecek sonuçlara göre burs hakkı kazanan ilk 100 kişinin 12 Ocak 2021 günü üniversitenin web sitesinden ilan edileceğini kaydetti.

Turgay, "Bizi mutlu eden bir başka nokta da başvuruların yüzde 27'sinin kadın adaylar tarafından yapılmış olmasıdır. Kadınlarımızın ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak için varlık göstermesini bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Eğitimi tamamlayan yüzde 100 burslu öğrencilerin, Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacaklarını, mezun olduktan sonra da etik ilkelere uygun davranan sorumluluk bilincine sahip mühendisler olarak Türkiye'nin geleceğine yön vereceklerini belirten Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Bu çocuklar mezun olduktan sonra kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar." değerlendirmesini yaptı.