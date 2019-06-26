Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
12 dakika önce
ESKİŞEHİR Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada, açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa
'nın Karacabey
ilçesindeki harada, açık artırmayla satışa çıkarıldı. 'Yelsavuran' isimli tay, 320 bin liraya alıcı buldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Eskişehir
'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 51 taydan 49'unun satıldığı açık artırmalarda 3 milyon 298 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Yelsavuran' isimli tay, Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı. 'Asrın Pehlivanı' isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım'a satıldığı açık artırmada, 'Beratefe' isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı.
Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 taya ise alıcı çıkmadı.
- Bursa
Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı
Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü
İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek