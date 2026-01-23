Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Selin adlı yarışmacı, henüz ilk soruda verdiği yanlış cevapla elendi.
Yarışmacıya 2 bin lira değerindeki ilk soru olarak, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında A) 8, B) 4, C) 2 ve D) 1 yer aldı. Yarışmacı, kısa bir değerlendirme sonrası C şıkkı "2" yanıtını verdi. Doğrusu 4 olan soruda yanlış cevap nedeniyle yarışmacı, ödül kazanamadan programa veda etti.
Programda yarışmacının yaşadığı heyecana dikkat çeken Oktay Kaynarca, stüdyo atmosferinin yarışmacılar üzerinde baskı oluşturabildiğini ve bu nedenle basit sorularda dahi hatalar yapılabildiğini ifade etti.
