Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

23.01.2026 09:47  Güncelleme: 10:05
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan bir yarışmacı, ''Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?'' sorusunda yaptığı hata nedeniyle 2 bin lira değerindeki ilk soruda elenerek programa veda etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Selin adlı yarışmacı, henüz ilk soruda verdiği yanlış cevapla elendi.

ACELE ETTİ, SORUYA YANLIŞ YANIT VERDİ

Yarışmacıya 2 bin lira değerindeki ilk soru olarak, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında A) 8, B) 4, C) 2 ve D) 1 yer aldı. Yarışmacı, kısa bir değerlendirme sonrası C şıkkı "2" yanıtını verdi. Doğrusu 4 olan soruda yanlış cevap nedeniyle yarışmacı, ödül kazanamadan programa veda etti.

HEYECAN VURGUSU

Programda yarışmacının yaşadığı heyecana dikkat çeken Oktay Kaynarca, stüdyo atmosferinin yarışmacılar üzerinde baskı oluşturabildiğini ve bu nedenle basit sorularda dahi hatalar yapılabildiğini ifade etti.

    Yorumlar (2)

  • Davut Kochan Davut Kochan:
    soru sasirtmli Bir soru 14 3 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Çok tuzak bir soru dışarda birine sor bilen çok az kişi olur heyecan da var düşünmeden cvp da veriyor 8 4 Yanıtla
