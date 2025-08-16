YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa - Son Dakika
YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK\'da sürpriz istifa
16.08.2025 10:54
Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni emeklilik dilekçesi verdi. Talebi işleme konulan Yeni'nin yerine yeni bir atama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla ilgili TSK'dan sürpriz ayrılık geldi.

ANKARA'DAN ERZİNCAN'A ATANDI, İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın YAŞ kararları çerçevesinde beklenmedik biçimde emekliliğe sevk edilmesinden sonra, Gürak'ın karargahtaki sağ kolu olarak görev yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Ankara'dan Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

ATAMA YAPILACAK

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi. Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
