YAŞ kararları sonrası TSK\'da sürpriz istifa

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla ilgili TSK'dan sürpriz ayrılık geldi.

ANKARA'DAN ERZİNCAN'A ATANDI, İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın YAŞ kararları çerçevesinde beklenmedik biçimde emekliliğe sevk edilmesinden sonra, Gürak'ın karargahtaki sağ kolu olarak görev yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Ankara'dan Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

ATAMA YAPILACAK

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi. Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.