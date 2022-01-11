Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi - Son Dakika

Bursa'da Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) organizasyonunda yaş meyve sebze sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonu kapsamında Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcılar, kentteki firmaların temsilcileriyle iş görüşmeleri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Uludağ İhracatçı Birlikleri Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tarımsal çeşitliliği fazla olan Bursa'nın tarım açısından örnek bir şehir olduğunu ifade eden Yazgan, Bursa'nın siyah incir, zeytin, armut ve şeftalide Türkiye için referans bir bölge olduğunu aktardı.

Yazgan, dondurulmuş, kurutulmuş ve salçalık üretimde Bursa'nın örnek bir kent olduğuna işaret ederek, "Karşılıklı iş birlikleri ve üretim modellerinin başlaması için bu etkinlik bir fırsat oluşturabilir. UYMSİB olarak 170'in üzerinde ihracatçıyla birlikte Bursa ve Türkiye'den yaş meyve sebze ihracatı yapıyoruz. Birliğimizin 2021'deki ihracatı toplam değeri yaklaşık 160 milyon dolara ulaştı. Vazgeçmeyeceğimiz tek şey gıda ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek. Pandemiyle birlikte yaş meyve sebze tüketimi sadece bizim için değil tüm dünyada artış gösterdi. Bazı ülkelerde stratejik ürün olarak görüldü ve ihracatına kısıtlamalar dahi getirildi. Tarım insan var olduğu sürece vazgeçilmeyecek tek temel unsurdur. Ülkelerimiz arasında yapılacak iş birliğiyle gerçekten başta insanlığa büyük bir hizmet yaptığımızı hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat da bu ikili iş görüşmelerinin ve sonuçlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu etkinliğin Bursa'nın ticaretine ve ihracatına çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Polat, Bursa'nın ünlü tarım ürünleri olan siyah incir, şeftali, armut, zeytinin coğrafi işaret aldığını hatırlattı.

Bunların yanı sıra katma değeri yüksek ürün olan yaban mersini, ahududu ve aronyayı Bursa tarımına eklediklerini belirten Polat, "Bu ürünlerle alakalı fide-fidan dağıtım törenlerini her sene istisnasız gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 5 milyon fidan dağıtmak. 2021 yılında 1,2 milyon fidan dağıttık. Bunların da inşallah temmuz, ağustos aylarında ufak ufak hasatlarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, bu ürünleri de pazara dahil etmek." dedi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise sanayi kenti olan Bursa'nın gıda sektöründe de Türkiye'de ilk sıralarda yer alacak düzeye ulaştığını vurguladı.

Kentteki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde üçüncü sırada gıda sektörünün yer aldığına dikkati çeken Aygül, şöyle konuştu:

"Bakanlığımıza kayıtlı 4 bin 287 tane gıda üretim işletmesi Bursa'da bulunmaktadır. Aslında Bursa gıda üretimi yönünden Türkiye'de bir başkent konumunda bulunmaktadır. Toplamda ilimizde 28 bin 588 gıda ve yem işletmesi faaliyet göstermektedir. Gıda sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın fabrikaları yine ilimizde yer almaktadır. Firmaların Bursa'yı tercih etmelerinde Bursa'nın önemli bir tarım kenti olması ve hammaddeye ulaşma kolaylığıdır. Bunun yanında ulaşım kolaylığı, büyük pazarlara yakınlık, kalifiye eleman temini gibi pek çok neden de buna ilave edilebilir."

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcılar, kentte yaş meyve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle iki iş görüşmesi gerçekleştirdi.