Üye Girişi
Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi - Son Dakika

Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi

11.01.2022 12:40

Bursa'da Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) organizasyonunda yaş meyve sebze sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonu kapsamında Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcılar, kentteki firmaların temsilcileriyle iş görüşmeleri yaptı.

Bursa'da Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) organizasyonunda yaş meyve sebze sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonu kapsamında Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcılar, kentteki firmaların temsilcileriyle iş görüşmeleri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Uludağ İhracatçı Birlikleri Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tarımsal çeşitliliği fazla olan Bursa'nın tarım açısından örnek bir şehir olduğunu ifade eden Yazgan, Bursa'nın siyah incir, zeytin, armut ve şeftalide Türkiye için referans bir bölge olduğunu aktardı.

Yazgan, dondurulmuş, kurutulmuş ve salçalık üretimde Bursa'nın örnek bir kent olduğuna işaret ederek, "Karşılıklı iş birlikleri ve üretim modellerinin başlaması için bu etkinlik bir fırsat oluşturabilir. UYMSİB olarak 170'in üzerinde ihracatçıyla birlikte Bursa ve Türkiye'den yaş meyve sebze ihracatı yapıyoruz. Birliğimizin 2021'deki ihracatı toplam değeri yaklaşık 160 milyon dolara ulaştı. Vazgeçmeyeceğimiz tek şey gıda ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek. Pandemiyle birlikte yaş meyve sebze tüketimi sadece bizim için değil tüm dünyada artış gösterdi. Bazı ülkelerde stratejik ürün olarak görüldü ve ihracatına kısıtlamalar dahi getirildi. Tarım insan var olduğu sürece vazgeçilmeyecek tek temel unsurdur. Ülkelerimiz arasında yapılacak iş birliğiyle gerçekten başta insanlığa büyük bir hizmet yaptığımızı hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat da bu ikili iş görüşmelerinin ve sonuçlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu etkinliğin Bursa'nın ticaretine ve ihracatına çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Polat, Bursa'nın ünlü tarım ürünleri olan siyah incir, şeftali, armut, zeytinin coğrafi işaret aldığını hatırlattı.

Bunların yanı sıra katma değeri yüksek ürün olan yaban mersini, ahududu ve aronyayı Bursa tarımına eklediklerini belirten Polat, "Bu ürünlerle alakalı fide-fidan dağıtım törenlerini her sene istisnasız gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 5 milyon fidan dağıtmak. 2021 yılında 1,2 milyon fidan dağıttık. Bunların da inşallah temmuz, ağustos aylarında ufak ufak hasatlarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, bu ürünleri de pazara dahil etmek." dedi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise sanayi kenti olan Bursa'nın gıda sektöründe de Türkiye'de ilk sıralarda yer alacak düzeye ulaştığını vurguladı.

Kentteki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde üçüncü sırada gıda sektörünün yer aldığına dikkati çeken Aygül, şöyle konuştu:

"Bakanlığımıza kayıtlı 4 bin 287 tane gıda üretim işletmesi Bursa'da bulunmaktadır. Aslında Bursa gıda üretimi yönünden Türkiye'de bir başkent konumunda bulunmaktadır. Toplamda ilimizde 28 bin 588 gıda ve yem işletmesi faaliyet göstermektedir. Gıda sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın fabrikaları yine ilimizde yer almaktadır. Firmaların Bursa'yı tercih etmelerinde Bursa'nın önemli bir tarım kenti olması ve hammaddeye ulaşma kolaylığıdır. Bunun yanında ulaşım kolaylığı, büyük pazarlara yakınlık, kalifiye eleman temini gibi pek çok neden de buna ilave edilebilir."

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcılar, kentte yaş meyve sebze sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle iki iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi
Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi
Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi

YORUMLAR
500

Türkiye, Uludağ, Tarım, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi - Son Dakika


Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yaş meyve sebze sektörü alım heyeti organizasyonunda yabancı alıcılar Bursa'ya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement