YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KÖPEKLERİNİ GEZDİRİP, SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER - Son Dakika
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YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KÖPEKLERİNİ GEZDİRİP, SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul sokakları boş kalırken, bazı vatandaşlar köpeklerini gezdirmeye çıktı. Ayrıca bazı hayvanseverler de evlerinin yakınında sokak hayvanlarını besledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Bakan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, hayvanlarını gezdirmek için dışarıya çıkan kişilere ceza kesilmeyeceği ve kesilen cezaların iptal edileceği belirtilmişti. Bunun üzerine bazı vatandaşlar, köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktı. Bazı hayvanseverler de dışarı çıkarak, evlerinin yakınındaki sokak hayvanlarını besledi. Vatandaşlar, denetim noktalarındaki polis ekiplerinin kendilerini evlerinin çevresinden uzaklaşmaması ve uzun süre dışarıda kalmaması konusunda uyardıklarını söyledi.

'MAMAYI HAYVANLARA VERİYORUM

Bağdat Caddesi'nde hem köpeğini gezdiren hem de sokak hayvanlarını besleyen Banu Erener, 'Köpeğimin tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktım. Kısa bir tur atıp eve dönüyoruz. Bu civarda oturuyorum. Hayvanlar için serbest olmasından çok memnunum, yoksa evde başka türlü mümkün değil. Bu civarda ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebiliyorlar. Görevliler de pek bir şey demediler, onlar da hoşgörüyle karşıladılar. Ben 15 kiloluk kuru mama ile konserve mamayı karıştırıp hayvanlara veriyorum. Bu civardakilerin hepsi biraz yiyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı olan günlerde veriyorum. Diğer günlerde evlerinden verenler vardı, şimdi iki gündür iyice açlar dedi.

BİZ DE HAVA ALMIŞ OLUYORUZ

Caddebostan'da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir vatandaş ise, 'Dışarıya köpeğimin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktım. Hayvan sahipleri olarak sabah akşam gezdirmek durumundayız. Ben de sabah bu arkadaş için çıktım. Hemen burada oturuyorum. Serbest olması iyi, çünkü başka türlü zaten zor olacaktı. Biz de aslında onların sayesinde küçük de olsa bir hava almış oluyoruz. Etraf sessizken 5-10 dakika keyfini çıkarıyoruz. Ben özellikle insanların en az olduğu erken saatleri tercih ediyorum. Ben açıklama öncesinde de apartmanın bahçesine indiriyordum ama en azından şimdi 100 metre kadar gidip gelebiliyoruz. O da rahat ediyor. Ekipler de belli bir şeyden dolayı çıktığımı anlıyorlar, hiç sorun yaşamadım dedi.

ÇOK HAYVAN PİSLİĞİ GÖRÜYORUM

Bağdat Caddesi'nde sokağa çıkma yasağında insanların köpeklerinin pisliklerini toplamaya pek dikkat etmediğini belirten Suat Sezgin ise,şöyle konuştu Köpeğin ihtiyaçlarını gidermek için çıktım, tuvaletini yaptı. Evimde şurada, çok yakında. Eve gideceğiz. İstismar edip de, bol bol dolaşmıyoruz. Mühim olan temel ihtiyaçlarını gidermek. İçişleri Bakanı'nın verdiği izinle bunlara dikkat ediyoruz. Öncesinde sıkıntı yaşadık. Evin önünde uzun uzun gezdirmek zorunda kaldık ama şimdi hareket ettiği için daha çabuk ihtiyacını gideriyor. Bu bakımdan iyi oldu. Çöp torbası taşıyorum ve pisliğini bırakmıyoruz. Yollar boş olsa bile dışkısını bırakmamaya çalışıyorum ama ne yazık ki Bağdat Caddesi olmasına rağmen çok hayvan pisliği görüyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu için pek dikkat edilmiyor galiba.

EKİPLER 'UZAKLAŞMA' DİYOR

Bostancı'da köpeğini gezdiren Saadettin İpekcan ise diğer hayvanları da beslediğini söyleyerek, '40 kadar kediyi birkaç arkadaş grup halinde besliyoruz. Hayvanlar aynı çocuk gibi, nasıl yetiştirirsen öyle gidiyor. Günde üç sefer çıkartıyorum. Burada oturuyoruz. Dediler ki '50 metre falan gezdirebilirsiniz', yani şuraya kadar geliyordum. Şimdi arka sokakları biraz dolaştım. Mesafeyi uzattık. Maskemi, eldivenimi takıyorum. Ekipler bana 'uzaklaşma' diyor. Beni tanıyorlar, geçerken görüp 'uzaklaşma' diyorlar dedi.

POLİSLERLE KONUŞTUM, 'OLUR' DEDİLER

Fenerbahçe'de hem hayvanları besleyen hem de köpeğini gezdiren Julia Kavereska ise, 'Köpek için dışarıdayım. Köpeğim akıllı ve tuvaletini sadece dışarıda yapıyor. O insan değil, bu yüzden polisle konuştum. 'Olur' dediler, 15 dakika gezeceğiz. Kedilere de mama veriyorum, çünkü bu sokakta çok kedi var. Bir tanesi sabah akşam beni bekliyor. Parkta da 20 kadar kedi var ama polis orada belediyenin mama verdiğini söylediö diye konuştu.

BAZI SİVİLLER BİLMEYİP İTİRAZ EDİYOR

Nişantaşı'nda köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan Coşkun Sami de, 'Köpeğimi gezdiriyoruz, burada oturuyorum. Öncesinde de yakın çevrede gezdiriyorduk. Daha boş olan saatlerde çıkıyorumö dedi. İki köpeği için dışarı çıkan Mehmet Gedik ise, 'Hayvanlarımı gezdirmek için çıktım. Öncesinde çıkmamam söylendi, 'sadece bahçenize çıkabilirsiniz' dendi. Ben de 'bana anlatabilirsiniz de, hayvanlara anlatamıyorsunuz' dedim. Rutin bir gezmeleri var. Onun dışında evde bağırıp komşuları rahatsız ediyorlar. Kendi mıntıkamda geziyorum. Şimdi bir sıkıntı yok, polisler artık selam veriyor. Bazı sivil polisler bilmeyip itiraz ediyorö diye konuştu.

YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KÖPEKLERİNİ GEZDİRİP, SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Bağdat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:56 Kaynak: DHA


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