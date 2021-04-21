Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak

FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma için kulislerde ayrılık iddiası konuşulmaya başladı.Geçtiğimiz aylarda da sezon sonu itibarıyla final yapacağı konuşulan sevilen dizi, başroldeki ismin öleceği iddiasıyla gündemde.

BİR ÖLÜM, BİR YARALAMA VAKASI YAŞANACAK

Kulislerden edinilen bilgiye göre yeni bölümde yaşanacak bir kaza ile dizi ekrana hem ölüm hem de yaralı bir oyuncu getirecek. Ölünün Ender karakterini canlandıran Şevval Sam ya da Şahika'ya hayat veren Nesrin Cevadzade olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ancak dizi ekibinden konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.