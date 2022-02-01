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YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

01.02.2022 20:52

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iple direğe bağlanan köpek, daha sonra barınağa götürüldü.Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde terk edildiği tahmin edilen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, başıboş köpeği iple bir iş yerinin önündeki direğe bağladı. Haber verilmesi üzerine gelen Körfez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeği barınağa götürdü.

YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

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Zabıta, Körfez, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YASAKLI CİNS KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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