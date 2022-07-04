Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu! - Son Dakika
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Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu!

04.07.2022 14:07

Ardahan'da yaşanan olayda atı, yasaklı ırk olan 'Dogo Argentino' cinsi köpeğin saldırısında ölümden dönen Adem Kılıç'a, köpeğin sahibi tarafından yeni at hediye edildi. Kılıç, "Yaralanan atıma çok iyi bakacağım, o bana 15 yıl baktı. Ama bu iş benim ekmek kapım, artık yeni atı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

30 Haziran günü öğle saatlerinde Selim Bey Mahallesi'nde Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Argentino' cinsi köpek, bahçede bağlı olduğu zinciri kırarak arabaya koşulu ata saldırdı. Yere düşen at, kanlar içinde kaldı. Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerinin müdahale edemediği olayı, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, yeniden evinin bahçesine bağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü.

Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu

"YARALANAN ATIMA GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM"

Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç, olayda canını zor kurtardığını ama atına çok üzüldüğünü söyledi. At arabası ile taşımacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Kılıç, "Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakalayıp götürdü. Atım olmazsa aç kalırız. Köpeğin sahibi Serhat Bey atımın iyileşemeyeceğini anlayınca bana aldığı güzel bir atı hediye etti. Yaralı atın tüm masraflarını da karşılayacak. Artık yeni atla taşımacılık yapacağım. Köpeğin saldırdığı ata ise gözüm gibi bakacağım çünkü o bana ve aile 15 yıl baktı" diye konuştu.

Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu

KARS BELEDİYESİ'NE AİT BARINAKTA TUTULUYOR

Atın sahibi Adem Kılıç'ın şikayetçi olmaması, Serhat A.'nın da yasaklı ırk olan köpeği beslemenin şartlarını yerine getirmiş olması nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. 'Dogo Argentino' Ardahan'da yer olmadığı için Kars Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutuluyor.

Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu
Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu
Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu
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Kaynak: DHA

Adem Kılıç, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu! - Son Dakika

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