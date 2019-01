Yaşar'a Şentepe'den Tam Destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepeli vatandaşlarla bir araya geldi.

Çamlıdere Osmansin Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Durmuş Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Şentepe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



Yenimahalle'yi her gün karış karış gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu kez Şentepe'de Çamlıdere Osmansin Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Şentepelilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Durmuş Atasoy, "Başkanımıza bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğu için teşekkür ederiz. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmemiştir" dedi.



"Kimseyi ayırmadan hizmet götürdüm"



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise "Farklılıklarımız bizim güzelliklerimizdir" diyerek, "Yenimahalle'de göreve başladıktan sonra kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalıştım. İnsana insan olduğu için değer verdim. Benim dinim, benim kitabım bunu emrediyor ben de bunu yaptım. Kimsenin dinine, mezhebine bakmadım. Camii de yaptım, Cemevi'de yaptım" dedi.



"Ben Yenimahalle'de büyüdüm"



Belediyecilikte başarının kenti tanımaktan geçtiğinin altını çizen Yaşar, "Ben Yenimahalle'de büyüdüm. Nereye gitsem, hangi sokağa girsem, Fethi Abi, Fethi Amca, Fethi Dede diye karşılayan insanları görürüm. Ben sizlerin içinden geldim. Buraların eski hallerini iyi bilirim. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdikinin arasındaki farkları benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sizlere ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığı ile karşınıza çıkıyorum. Ben bu yola çıkarken, kendimden ve Allah'tan başka kimseye güvenmedim. Belediyecilik kenti bilme işidir. Bundan dolayı kentin tüm ihtiyaçlarını bilerek çalışmalarımızı yürüttük ve şu anda Türkiye'de parmakla gösterilen belediye haline geldik. Belediye olarak 6 ay önce yaptığımız çalışmalardan dolayı Uluslararası İSO9000 belgesini alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Ben demokrasiye inanırım"



Sandıktan çıkan her sonuca saygı duyulması gerektiğini ifade eden Yaşar, "Biz hepimiz bu topraklarda yaşamaya mecburuz, bizim gidecek başka toprağımız da başka vatanımız da yok. Onun için bu topraklara sahip çıkmaya, barış içinde yaşamaya mecburuz. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerin demokrasi havasında geçmesini temenni ediyorum. Her vatandaşın sandığa özgür iradesiyle gitmesini ve seçimlerden çıkan sonucun hayır getirmesini diliyorum. Vatandaşlarımızın yapacağı tercih en iyi tercih olacaktır. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Çıkacak her sonuca razı olurum" dedi. - ANKARA

