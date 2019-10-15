"YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Gaziantep'te

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, Türk Kızılayın proje ortağı olduğu tırda, vatandaşların kan ve kök hücre bağışları kabul edilecek, kanserin önlenmesi ve erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmeler yapılacak.

Kampanyaya destek olmak için Gaziantep'e gelen, dizide "Celasun"u canlandıran Kubilay Aka ve "Karaca"yı oynayan Ece Yaşar da sevenleriyle buluştu.

Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, düzenlenen basın toplantısında, "Çukur'da Umut Var" diyerek yola çıktıklarını, İstanbul, Adana ve Osmaniye'nin ardından Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Kan ve kök hücre bağışının önemine, hayat kurtarıcılığına dikkati çekmek istediklerini anlatan Kaymaz, "Aldığımız istatistiklere göre, tırımızın yola çıkmasıyla kan ve kök hücre bağışında artış yaşanıyor. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de çok mutluyuz." dedi.

Oyuncu Aka da dizide çok küçük bir sahnenin ardından kocaman bir tırın kan ve kök hücre bağışına dikkati çekmek için yola çıktığını dile getirerek, "Böyle bir kampanyanın içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Hiçbir şey yapamıyorsak, gelip burada biraz eğitim alıp, çevremizdekilere yardımcı olabiliriz. Herkesi bekleriz, burada umut var." diye konuştu.

Oyuncu Yaşar ise projede yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Geçen yıl bu proje başladığında birçok insan için farklı bir kapı açıldı. Çok gelişerek büyüyor, güzel yerlere gidiyor. Farkındalık yaratmak için inanılmaz güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım da dernek yönetimi ile dizi oyuncularına emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

Ülkenin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kök hücre, insan vücudunda kendisini yenileyebilen tek hücredir. Kampanya kapsamında ciddi anlamda veri toplamaya başladık. Kök hücre için vatandaşlarımızdan sadece 3 küçük tüp kan alıyoruz. Bu sadece veriye kaydolmak için." dedi.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki tır, 3 gün kentte kalacak.