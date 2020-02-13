Yaşayan İnsan Hazinesi sipsisini valinin makamında çaldı - Son Dakika

7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden çalmayı öğrendiği sipsi ile UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, çocukluğundan beri elinden düşürmediği enstrümanını bu defa Vali Hasan Karahan'ın makamında çaldı.



Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, aile üyeleri ile Vali Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete aldığı ödülü ve çocukluğundan bu yana elinden düşürmediği sipsi ile gelen Özke'yi Vali Karahan cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Ziyarette konuşan Özke, katıldığı ödül töreninden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaşadığı köye davet ettiğini kaydetti. Vali Karahan'ın makamında sipsi çalan Özke katılımcılardan büyük alkış alırken, enstrümanın sesi ile herkesi mest etti.



Evli ve 3 çocuk annesi, 7 torun sahibi Özke, Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşıyor. Özke, geçtiğimiz 11 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı. - DENİZLİ