Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı - Son Dakika

Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı

23.11.2020 15:14
Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı, System.String[]

KARAMAN'da telefonla aradıkları Memiş Ş.'yi (82), 120 bin lira dolandırdıktan sonra 130 bin lirasını daha dolandırmak isterken polis tarafından engellenen şebekenin yurt dışı ayağı da ortaya çıktı.

KARAMAN'da telefonla aradıkları Memiş Ş.'yi (82), 120 bin lira dolandırdıktan sonra 130 bin lirasını daha dolandırmak isterken polis tarafından engellenen şebekenin yurt dışı ayağı da ortaya çıktı. Şebekenin peşini bırakmayan polisin operasyonunda, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Adana ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Dolandırıcılara yönelik yapılan ilk operasyonda ise gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Karaman'da oturan Memiş Ş.'yi kasım ayının başlarında telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, adının terör olayına karıştığını belirterek, soruşturma kapsamında tüm parasını, eve gelecek 3 polise teslim etmesi gerektiğini söyledi. Telefonda konuştuğu kişiye inanan Memiş Ş., sattığı döviz ve altınların karşılığı olan 120 bin lirayı, eve gelen ve polis sandığı 3 kişiye teslim etti. Olaydan 2 gün sonra Memiş Ş.'yi tekrar arayan şüpheliler, bu kez verecekleri bir hesap numarasına para yatırmasını istedi. Memiş Ş., bu kez de bankaya giderek, verilen hesap numarasına 130 bin lira yatırmak istedi. Durumdan şüphelenen banka çalışanları hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bankaya gelen polis, Memiş Ş.'nin para yatırmasını önleyip, dolandırıldığını anlattı.

KONYA'DAN TAKSİYLE GELMİŞLER Olayın ardından Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, Memiş Ş.'nin evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının yaklaşık 300 saatten fazla olan kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin Konya'da oturan Muhammet Yasin E. (20), Bilgin Kutay B. (20) ve Hasan Kutluay Ç. (22) olduğu belirlendi. Araştırmayı sürdüren polis, 3 şüphelinin Konya'dan taksiyle gelip, Memiş Ş.'nin evinden 120 bin lirayı aldıktan sonra Ayrancı ilçesine giderek, Adana'dan gelen ve şebekenin diğer üyesi olan Özgür K.'ye teslim ettiğini belirledi. Polis, Konya ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Özgür K., Muhammet Yasin E., Bilgin Kutay B. ve Hasan Kutluay Ç.'yi gözaltına aldı. Karaman'a getirilen şüphelilerden Özgür K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammet Yasin E., Bilgin Kutay B. ve Hasan Kutluay Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. POLİS ŞEBEKENİN PEŞİNİ BIRAKMADIŞebekenin diğer bağlantılarını da çözmek için harekete geçen polis, eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüphelilerden Zehra F.'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Özgür Ö.'yü Adana'da, Şiyar D.'yi Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Şüphelilerden Özgür Ö. ve Şiyar D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zehre F. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı
Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı
Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı

Cep Telefonu, Karaman, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen şebekenin yurt dışı ayağı ortaya çıktı - Son Dakika


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