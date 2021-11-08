Üye Girişi
Yaşlı bakımına ilişkin "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Yaşlı bakımına ilişkin "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin açılışı yapıldı

08.11.2021 14:27
Yaşlı bakımına ilişkin

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın altıncı dönemi kapsamında desteklenen, Türkiye ile Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda deneyim paylaşımına odaklanan "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin açılış toplantısı...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın altıncı dönemi kapsamında desteklenen, Türkiye ile Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda deneyim paylaşımına odaklanan "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin açılış toplantısı başkentte düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen açılışa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Nüket Küçükel Ezberci ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kaymakcı, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde artık "uzun yaşa, sağlıklı ve mutlu yaşlan" sözünün ön plana çıktığına dikkati çekti.

Açılışı yapılan projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Çünkü hepimiz yaşlanıyoruz. 'Yaşlı kıta Avrupa' derken, aslında yaşlı kıta Avrupa'nın Türkiye kanadının genç olduğu düşünülse de Türkiye de aslında ciddi bir şekilde, yavaş yavaş yaşlanıyor. Bugün 65 yaş üstü oran, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 20'yi oluştururken biz de yüzde 9,5 -10 civarında. Hala Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olsak da biz de yaşlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, kültürel farklar gözetilerek yaşlılara hizmet sunulmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Artık yaşlı bakımı konusu, Avrupa kıtasında hepimizin ortak bir sınaması. Değişik ülkelerdeki farklı uygulamaları alıp en başarılı olanları hep birlikte uygulamak hepimizin yararına olacak." dedi.

"Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin, Türkiye ve AB arasında mali iş birliğine dayandığını söyleyen Kaymakcı, yaşlı bakımı konusunda, bu projenin yanı sıra Fransa, İspanya ve Yunanistan'la da yürütülen projeler dahil 6 projenin olduğunu belirtti.

Kaymakcı, bu projeleri Türk sivil toplum kuruluşlarıyla diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum kuruluşları arasında etkileşim alanı olarak gördüklerini de kaydetti.

Bu projelerle, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlandığını dile getiren Kaymakcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün ilişkilerimizde iniş çıkışlar var, zorluklar var ama iki taraf da birbirinden vazgeçmiyor, vazgeçmesi de çok kolay değil. Çünkü hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın geri kalanının çıkarı ortak. Dolayısıyla bu birlikteliği üyelik olarak adlandırabilirsek, iki taraf da bu birlikteliğin maksimum yararını görecek. Dolayısıyla Türkiye, bu projelerle ve AB'den sağlamış olduğu katılım öncesi mali yardımlarla kendisini üyeliğe hazırlıyor. Bu süreci hızlandırmak hepimizin elinde."

"Projenin, sivil toplumlar için güzel bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum"

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay ise dünya nüfusunun giderek yaşlanması, hastalık yükünün artması nedeniyle ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin giderek baskı altında kaldığına dikkati çekerek, Birleşmiş Milletlere göre 2050 yılında beklenen yaşlı nüfus oranının mevcut nüfusun yaklaşık 2 katına ulaşacağını hatırlattı.

Yaşlı nüfusun ve artan kronik rahatsızlıkların nitelikli bakım hizmetlerinin gerekliliğini ön plana çıkardığını söyleyen Tolunay, Sağlık Bakanlığının bütüncül bir yaklaşımla bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tolunay, "Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay ve ücretsiz ulaşmaları, hastalıkların erken tanınması, erken tedavisi, komplikasyonların engellenmesi, zamanında gerekli tedbirlerin alınması ve yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Sağlıklı Yaşam Eylem Planı ve Uygulama Programı, 2015 ile 2020 arası için hayata geçirilmiştir." dedi.

"Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın da 2021-2026 dönemi için hazırlandığını belirten Tolunay, "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesini de önemli bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

Tolunay, "Hollanda ve Türkiye'deki yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin temel alındığı ve karşılıklı tecrübe paylaşımı içeren projenin sivil toplumlar için güzel bir örnek teşkil etmesini ve bu tür projelerin giderek artmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, sivil toplum kuruluşlarından, akademik hayattan ve özel sektörlerden aktörlerin bu alanda bir arada çalışmasını ve uluslararası platformda iş birlikleri kurmasını öneriyoruz, bunları destekliyoruz." diye konuştu.

"(Yaşlı bakımında) Karşılıklı bilgi alışverişi, iyi uygulamalar ve kültürel gelenekler çok önemli"

Büyükelçi Meyer-Landrut da Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın, Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki temasları ve etkileşimi teşvik etmek, karşılıklı iş birliğinin derinleşmesini sağlamak üzere tasarlandığının altını çizerek, "Bu, AB'ye aday ülke olan Türkiye ile ilişkilerimizde bizim için çok önemli. Program şu anda 6. aşamasında ve bu son aşamada yüzlerce başvuru olduğunu biliyorum. Bu da toplumlarımız arasındaki bağlantıların derinliğini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Landurt, yaşlı bakımının herkesin karşılaştığı ortak bir konu olduğunu belirterek, "Bu alanda karşılıklı bilgi alışverişi, iyi uygulamalar ve kültürel gelenekler çok önemli. Özellikle bu alanda Avrupa ve Avrupalıların, Türkiye'nin tecrübesinden ve kültüründen öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif Projesi

Kennisland Vakfı ile Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının ortaklığında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezinin iştirakiyle yürütülen projeye, hibe programı kapsamında yaklaşık 145 bin avro destek sağlanıyor.

Uygulama süresi 14 ay olan proje, Türkiye ile Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusuna, deneyim paylaşımına ve bu alanda diyaloğun geliştirilmesine odaklanıyor.

Projeyle, yaşlı bakımının mevcut durumunun farklı kültürel perspektiflerden belirlenmesine yönelik araştırma yapılması da planlanıyor. Yapılacak çalışmayla iki ülkenin yaşlanma konusundaki yaklaşımlarının ortaya konması, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi ve iki farklı toplumun bu konudaki deneyimleri de dikkate alınarak diyaloğun geliştirilmesi hedefleniyor.

Yaşlı bakımına ilişkin Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif projesinin açılışı yapıldı
Yaşlı bakımına ilişkin Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif projesinin açılışı yapıldı
Yaşlı bakımına ilişkin Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif projesinin açılışı yapıldı
Yaşlı bakımına ilişkin Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif projesinin açılışı yapıldı
Yaşlı bakımına ilişkin Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif projesinin açılışı yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Türkiye, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı bakımına ilişkin 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3. kez anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım 14:29 3. kez anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Cem Yılmaz'a 14:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Cem Yılmaz'a "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları 14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı 14:09 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama 13:55 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor 13:34 Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor
Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer çareyi şebeke suyunu kesmekte buldu 13:31 Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer çareyi şebeke suyunu kesmekte buldu Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi

Son Dakika Haberleri
14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi         
14:31
Asgari ücret toplantısına günler kala işçi tarafının beklentisi de ortaya çıktı: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçi tarafının beklentisi de ortaya çıktı: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
14:27
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
13:44
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı         
13:32
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı bakımına ilişkin "Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif" projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement