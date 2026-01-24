Yaşlılar Konserde Neşelendi

Eskişehir Fethi Yılmaz Sezer Evi'nde kalan yaşlılar, düzenlenen konser sayesinde keyifli vakit geçirdi.

'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' projesinin 2'ncisi gerçekleştirildi. Anlamlı proje kapsamında, Eskişehir Fethi Yılmaz Sezer Evi'nde konser düzenlendi. Sanatçı Yaşar Aydın tarafından verilen konserde hep birlikte oynayan yaşlılar, keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise görenleri tebessüm ettirdi.

"Biraz da olsa büyüklerimizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize"

Düzenlenen programla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, "Programda beni yalnız bırakmayan mahalle sakinlerim ve büyüklerimle birlikte Fethi Yılmaz Sezer Evi'ne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bir ömürlerini bizlere feda eden annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ellerinden öpüyor; önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biraz da olsa büyüklerimizi eğlendirebildiysek, gönüllere girebildiysek ne mutlu bize" dedi. - ESKİŞEHİR