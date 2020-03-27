Yaşlılara sokağa çıkmayın mesajları - Son Dakika
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Yaşlılara sokağa çıkmayın mesajları

7 saat önce

Yaşlılara sokağa çıkmayın mesajları Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecileri, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları için öğrencilere 'evde kalın' mesajı yolladı.

Yaşlılara sokağa çıkmayın mesajları

MARDİN - Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecileri, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları için öğrencilere 'evde kalın' mesajı yolladı.

30 Nisan'a kadar okulların edilmesinin ardından öğretmenler hazırladıkları video mesajlarında öğrencilerini ne kadar özlediklerini belirterek zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, alınan tedbirlere harfiyen uyulması ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulundu.

"Bol bol kitap ve Kur'an-ı Kerim okuyalım"

Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Gümüş, mesajında, "Sevgili gençler bildiğiniz gibi hem dünyada hem Türkiye'de sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah Türkiye olarak el ele vererek bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız. Bu süreçte zor durumda kalmadıkça hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için evden kesinlikle çıkmayalım. Evde kaldığımız bu sürede zamanımızı iyi değerlendirelim, bol bol kitap okuyalım, Kur'an okuyalım, ödevlerimizi yapalım, ailemize ailemizin üzecek hiçbir davranışta bulunmayalım onlarla hoşça vakit geçirelim. Hepinizi çok özledik hepinizi çok seviyoruz Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

BURSA - Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada öğrenciler evlerinde uzaktan eğitime devam ederken, Bursa Salih Şeremet Ortaokulu öğretmenlerinden çocukların motivasyonunu arttıracak bir video geldi.

Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Nurettin Kendüzler ve tüm öğretmenlerin yer aldığı "Evde Kal" videosuna her öğretmen kağıtlara yazdığı 'Siz çok özledik' mesajlarıyla katıldı. Videoda dönem içerisinde okulda çekilen fotoğraflara da yer verildi ve tekrar bir arada olunacağı vurgulandı. Öğrencilere; "Çocuklar, okulu, sokakları ve gezmeyi özlediğinizi biliyoruz. Biz de çok özledik. Ancak hiçbirimiz dışarı çıkmıyoruz. Bu günler geçecek, biliyoruz. Güzel günlerde yüz yüze görüşene kadar sağlıklı beslenin, ellerinizi yıkayın, bol bol kitap okumayı da unutmayın. Sizi seviyoruz" mesajı veren Salih Şeremet Ortaokulu Öğretmenleri bu video ile öğrencileriyle olan bağlarını canlı tutuyor.

TOKAT - Tokat'ta 74 yaşındaki Müfide Ersoy, evinde kalarak verdiği sosyal mesajlarla örnek oluyor.

Gaziosmanpaşa Bulvarında bir apartman dairesinde oğlu, gelini ve torunları ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki Müfide Ersoy gününü evde geçiyor. Kimi zaman dolma sararak gelinine yardım eden Müfide nine, kimi zaman da örgü örerek dinleniyor. Korona virüse karşı ellerini yıkayarak verdiği mesajlarla ilgi gören Ersoy, yaşam azmi ile de çevresindekilere enerji veriyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Ersoy, "Biliyorum daraldınız, bunaldınız ama bende 15 gündür evden çıkmıyorum. Ne olacak ne kaybedersiniz? İşi gücü olmayanlar dışarı çıkmasınlar. Marketleri de boşaltmaya gerek yok. Milleti tedirgin etmeyin yapmayın böyle. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Türkiye size söylüyorum evde kalın. Evde kalmak zor bir şey değil. Dışarı çıkmamaya gayret edin, yaşlılar siz hiç çıkmayın. Evde yapabilecek çok iş var. Bunu yapmak zor değil, dışarı çıkmayalım virüsü çoğaltmayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Kur'an, Fetih suresi okuyalım. Bunları da atılacağız ben çok iyi biliyorum. Evde kal Türkiye, Müfide teyzeniz olarak benimde sözümü dinleyin" dedi.

ZONGULDAK - Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Çağdaş Anadolu Oyunculuk Atölyesi Tiyatro Grubu üyeleri, provalarına başladıkları 'Sidikli Kasabası' adlı oyunun giriş şarkısını seslendirerek 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Online konferans yöntemiyle hazırladıkları videoyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü de kutlayan topluluk üyeleri kağıtlara yazdıkları notlarla, 'Tiyatro iyidir, iyileştirir, sanatla kal, evde kal' çağrısında bulundu.,

ELAZIĞ - Elazığ'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, "Evimdeyim Türkiye" klibiyle mesaj verdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında hem sosyal hemde tedbirler içeren bir çok çalışma yapılıyor. Valilik koordinesinde yapılan sahadaki çalışmaların yanı sıra sosyal medyadan da aktif uyarılar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor. Son olarak valilik koordinesinde evinden çıkmayan 65 yaş ve üstündekilerle kronik rahatsızlığı bulunanların yer aldığı bir klip oluşturularak "Evimdeyim Türkiye" mesajı verildi. Klip, "Yaşlılarımız zahmet değil berekettir" sözleriyle son bulması ise yaşlılara verilen değeri ortaya koydu.

Valiliğin "Bu çağrıya kulak verelim, başımızın tacı büyüklerimizi dinleyelim, onlar gibi yapalım, evde kalalım"sözleriyle paylaştığı ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan klipte yer alan 65 yaş üstü vatandaşların yöresel ifadeleri de görüntülere renk kattı.

Yaşlılara sokağa çıkmayın mesajları

Artuklu, Mardin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:24 Kaynak: İHA

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