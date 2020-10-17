Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

17.10.2020 11:13
Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,32 kazançla 1.192,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.169,12 puanı, en yüksek 1.193,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,86 artışla 1.248,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,09 kazançla 1.836,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,41 primle 1.101,13 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,78 değerle 1.843,90 puana yükseldi.

Net Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,71

ile Net Holding oldu. Onu yüzde 21,95 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,42 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,51 ile Koza Madencilik, yüzde 1,95 ile Türk Hava Yolları, yüzde 1,88 ile Şişecam şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 12 milyar 263 milyon lirayla Petkim, 5 milyar 459 milyon lirayla Odaş Elektrik, 5 milyar 160 milyon lirayla Zorlu Enerji yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 322 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 154 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 264 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,25 kayıpla 483,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 3 bin 195 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 7,9040 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,49 azalışla 9,2710 lira oldu.

Geçen hafta 10,2650 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 düşüşle 10,2520 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 değer kaybederek 8,6730 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Altın, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi

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