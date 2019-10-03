Yavru ayılar, piknikçilerin ilgi odağı

BİTLİS İl sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren yavru ayılar günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar, 2 yavru ayı ile ilgilenmeden ve yiyecek vermeden bölgeden ayrılmıyorlar. Bitlis Vali Vekili Tamer Kılıç, Nemrut'taki ayılarla ilgili çeşitli tedbirler düşündüklerini, ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ayıları doğal yaşam ortamına döndürmede zorluk yaşadıklarını söyledi.Adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, son zamanlarda iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu iki ayı yavrusuna yoğun ilgi gösteriyor. Sevecenlikleri ile dikkat çeken ve küçük oldukları için daha önce elle beslenen ayı yavrularına karşı bölgeye gelenler artık daha temkinli davranıyor. Ayılara yiyecek vermek isteyen ziyaretçiler de bu işlemi çok yaklaşmadan uzaktan yapmayı tercih ediyorlar.VALİ VEKİLİ VATANDAŞLARI UYARDINemrut Krater Gölü kenarında günübirlikçilerin maskotu haline gelen yavru ayılarla ilgili Bitlis Vali Vekili Tamer Kılıç çeşitli uyarılarda bulundu. Yoğun ilginin ayıların doğal yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Kılıç, "Nemrut kalderamızda (volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş volkanik yer şekli) sayısını henüz belirleyemediğimiz ayı ve vaşak gibi yabani hayvanlarımız mevcuttur. Şu an insanların bulunduğu ortama gelen iki yavru ayının, insanların bulunduğu ortama gelmeleri, göldeki balık ve çevredeki yabani meyve ağaçlarından kaynaklanıyor. Tabi bu iki yavru ayı bunların yanına üçüncü bir besin kaynağını daha eklediler. Yavru ayıların çöpleri karıştırarak başladığı bu serüven, insanlarımızın onlara bir şeyler vermesiyle devam etti ve başka bir besin kaynağı daha ortaya çıkmış oldu. Ayılarımız bu duruma çok alıştı. İnsanların yanına yaklaşıyorlar, onlarla oynayıp şakalaşmaları bile oluyor. Bu sebeple ayıları eski doğal yaşamına geri döndürmekte güçlük çekiyoruz. Ayılar eski doğal yaşam alanlarına dönsünler diye insanlarımızı bu konuda uyaracağız, bölgedeki çöpleri daha hızlı alacağız. Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimize de bu durumları anlatacağız. Ayrıca bölgeye görevlendirmeler yapacağız. Kış mevsimimiz yaklaşmak üzere olduğu için ayılarımız kendi yaşadıkları mağaralara çekilecekler. Metrelerce kar yağdığı için oraya ulaşmamız büyük sıkıntı oluyor. Bu sebeple ayılara yiyecek götürme durumumuz çok sıkıntı oluyor. Zaten ayılar kış uykusuna geçecekler. Önümüzdeki seneden itibaren ayılarımızın doğal yaşamlarını sürdürmeleri için bu tedbirimizi hızlıca alacağız. İnşallah oradaki doğal ortam bozulmadan devam eder" dedi.'AV YASAĞI HAYVAN TÜRLERİNİ ARTTIRDI'Bölgede yaşayan vatandaşlar ilk defa bu yıl ayıların insanların bulunduğu bölgeye indiğini, bunun da doğal yaşama aykırı olduğunu belirtiyorlar. Bölgede işletmecilik yapan Musa Selgi de ayıların doğal ortamlarında bulunması gerektiğini belirterek, "29 yıldır buradayım. Zaman zaman ayılarla karşılaşıyorduk. Ancak insanlara bu kadar yakın değillerdi. İnsanlar bu hayvanları alıştırdı. Bunlar insanlara yanaşarak yemek alıyor. Meyve veriyorlar, kavun, karpuz ne verseniz yiyorlar. Burada işletmemiz var. Bundan 1 ay önce barakamıza girerek, bizlere maddi zarar verdiler. Burası Milli Park olduktan sonra avlanma yasağı geldi. Bu da hayvan çeşidinin artmasına neden oldu. Nemrut'ta balık, keklik, tilki ve ayı gibi havyanlar mevcuttur" diye konuştu.

- Bitlis