Yavru caretta carettaların denizle buluşma anı kamerada - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi sınırlarında kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Ege Denizi'ne bakan sahilinde, geçtiğimiz günlerde ilk kez tespit edilen bir caretta caretta yuvasında, yumurtadan sağ çıkan 32 yavrunun denizle buluşma anları saniye saniye görüntülendi.

Geçen günlerde Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Ege Denizi'ne bakan sahilinde, içinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası tespit edildi. Yumurtadan çıkıp, sağ kalan 32 yavru ise yapılan incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) yetkilileri tarafından denize salındı. Yavru caretta carettaların, suya bırakıldığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yavruların, kumsalda bir an önce denize kavuşmak için birbirleriyle yarıştığını gösteren görüntülerde, bir yavrunun denizle buluştuğu ancak dalgalar nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görüldü.