Yavru köpekler yuvalarına kavuştu - Son Dakika
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Yavru köpekler yuvalarına kavuştu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan okulların barınaktan köpek sahiplenmesi adına başlattığı uygulama özellikle anaokulları ve ilköğretim okullarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yavru köpekler yuvalarına kavuştu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan okulların barınaktan köpek sahiplenmesi adına başlattığı uygulama özellikle anaokulları ve ilköğretim okullarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çocukların hayvan sevgisi ve çevre duyarlılığının artırılması anlamında meyvelerini veren bu proje ne var ki bazı zamanlarda istenilmeyen durumlara sebep oluyor. Bir süre önce Aziziye İlçesi Selçuklu mahallesinde faaliyet gösteren bir anaokulu söz konusu proje kapsamında hayvan sahiplendi. Fındık ve Paşa ismini verdikleri yavru köpekler hakkında gelen şikayetler yüzünden hayvanlar barınağa yeniden götürüldü. Minik öğrenciler ellerinden alınan Fındık ve Paşa isimli köpeklerinin yokluğu ile üzüntüye boğuldu. Durumu Aziziye Belediyesine bildiren yöneticiler, güzel haberi Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan aldılar.


Sahiplendikleri köpeklerin özellikle çocukların gelişiminde büyük etki ettiğini sonrasında hayvanların götürülmesinin çocuklarda olumsuz etki yaptığını söyleyen Anaokulu Müdüresi Pakize Günaydın, "İki yıldır hayvanlarımız var. Bu sürede aşılarını yaptırdık, düzenli olarak yiyeceklerini veriyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinliklere de katılıyorlar. Bizim köpeklerimiz başıboş değil, kapalı alandalar ve bağlı duruyorlar. Zarar verebilecek, beslenmesi yasak bir ırk da değiller. Zararlı olmuş olsa barınaktan karnesini vermez, sahiplendirmezler. Bu sürede herhangi olumsuz bir durum da yaşamadık. Üç ay önce karşı binaya taşınan ve bir kurumda teknisyen olarak çalışan komşumuz sürekli köpeklere karşı fiziki olarak müdahalede bulunuyordu. Hayvanları kışkırtıyordu. Gelip bizimle de konuşmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.


BAŞKAN ORHAN'IN DUYARLILIĞI İLE YAVRU KÖPEKLER YUVASINA KAVUŞTU


Yavru köpeklerin yeniden yuvalarına getirilmesinde şüphesiz en büyük katkı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan geldi. Başkan Orhan'ın durumun ortaya çıkması sonrasında girişimleriyle yavru köpekler yuva ya getirildiler. Başkan Orhan ise yaptığı açıklamada, "Yanlış bir anlaşılmadan dolayı çocukların eğitimine katkı sağlayan bir tane köpek yetkililer tarafından buradan uzaklaştırılmış. Çocukların bu duruma çok üzüldüğünü öğrendik. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Biz de bunu fark edince durumu ortadan kaldırmak istedik. Çocuklarla uzaklaştırılan köpek 'Fındık'ı bir araya getirmek için gereken çalışmaları yaptık. Ortamı da zarar verecek bir pozisyonda değil. Çocukların sevincini görmek bizim için çok önemli" dedi. - ERZURUM

milli eğitim bakanlığı, Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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