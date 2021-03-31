ÇORUM Yaya geçidinde milli atletin ayağının üzerinden otomobilin geçmesi kamerada - Son Dakika

Yaya geçidinde milli atletin ayağının üzerinden otomobilin geçmesi kamerada

ÇORUM'da milli veteran atlet Abdullah Yılmaz (53) yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobil lastiğinin ayağı üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi Hürriyet Parkı karşısında meydana geldi. Çorum İl Özel İdare Gençlikspor'lu milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Ancak bu sırada sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin tekeri Yılmaz'ın sol ayağının üzerinden geçti. Yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nede tedavi altına alındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'CANIM ÇOK YANDI'

Tedavisi süren ve durumu iyi olan Abdullah Yılmaz, şikayetçi olduğunu söyledi. Kaza anını anlatan Yılmaz, 'Faturamı yatırdım ve karşı büfeden ekmek almak için yolun karşısına geçiyordum. Yanımdan geçen otomobilin tekeri sol ayağımın üstünden geçti. Canım çok yandı. Bağırmama rağmen otomobil sürücüsü durmadı' dedi.

Kentte milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, en son İstanbul'da düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonası'nda yarışmış ve Türkiye üçüncüsü olmayı başarmıştı.