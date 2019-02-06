Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

Van'ın Muradiye, Gürpınar, Çatak, Saray, Başkale ve Erciş ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında etkinlik düzenlendi.

Van'ın Muradiye, Gürpınar, Çatak, Saray, Başkale ve Erciş ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında etkinlik düzenlendi.



Muradiye'de gerçekleştirilen ve Kaymakam Harun Yücel'inde katıldığı "yaya öncelikli trafik" kampanyası etkinliğinde Trafik Büro Amiri Bekir Koçhan, sürücü, öğrenci ve vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.



Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik projelerin hayata geçirildiğini belirten Koçhan, daha önce de bu kapsamda, "Kırmızı düdük", "Bu yolda hep birlikteyiz" ve "Çocuklar, polis, jandarma trafik denetiminde" kampanyalarını gerçekleştirildiğini anımsattı.



Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Gün, polis ve öğrenciler de katıldı.





Gürpınar



Gürpınar Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca Van-Et Lisesi önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara yeni uygulama hakkında bilgi verildi.



Etkinliğe katılan Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve beraberindekiler, sürücülere bilgi verdi, broşür dağıttı.



Çatak



Çatak'ta etkinlikler kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Merkez Seyvan Yavuz İlkokulu önünde bir araya gelen ve aralarında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in de bulunduğu vatandaşlar, buradan çarşı merkezine yürüdü.



Ardından Türkmen ve beraberindekiler, sürücülere uygulama hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.



Etkinliğe, Türkmen'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Saray



Saray ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İlçe Emniyet Amiri Cüneyt Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ekrem Büyüktekin ile polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, vatandaşlara ve sürücülere broşür dağıtıldı.



Kaymakam Aydın, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Ülkede trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini belirten Aydın, daha önce de bu kapsamda birçok proje hazırlandığını ve kampanyaların gerçekleştirildiğini anımsattı.



Başkale



"Yaya öncelikli trafik" kampanyası Başkale ilçesinde de uygulanmaya başlandı.



Bu kapsamda Kız Meslek Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaş ve sürücülere yeni uygulama hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.



Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.



Erciş



Kent merkezinde, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte uygulama ile ilgili yayalara broşür dağıtıldı, sürücülere bilgi verildi.



Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, trafikte yayalara öncelik tanınması konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Daha önce de "kırmızı ışık" uygulaması yapıldığını anımsatan Mehmetbeyoğlu, "Trafik kazalarının azaltılmasını önemsiyoruz. Trafik kanunlarında yapılan değişikliklere göre, yaya geçidinden yaya geçiyorsa araçların durup yayaya öncelik vermesi gerekiyor. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.



Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş da katıldı.

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