Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

12.10.2020 15:07

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları geçtiğim Eylül ayında başlamıştı.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları geçtiğim Eylül ayında başlamıştı. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm işlemlerinin 28'incisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla dün gerçekleştirildi. Yayınlara başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 99 radyonun aynı anda gerçek test yayınları yapılmıştı. Tüm radyolar testleri başarı ile gerçekleştirilmişti. Çamlıca Kulesi'nde radyo yayınları kuleden verilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar yedek kulenin de hizmete gireceğini duyurdu. Bu projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'da bulunan 28 televizyon anteni kaldırıldı, TRT'ye ait kule ise önümüzdeki günlerde kaldırılacak. İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.Tamamlandığında toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule, her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

(İHA)

Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Çamlıca, Eylül, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!         
15:04
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:55
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:39:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei