Haziranda Posof Yaylası'na Kar Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haziranda Posof Yaylası'na Kar Sürprizi

02.06.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvan otlatan vatandaşlar, haziran ayında aniden bastıran kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken, besiciler zor anlar geçirdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan vatandaşlar, aniden bastıran karla şaşkınlık yaşadı. Haziran ayında etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Posof yaylasında sabah saatlerinde sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan besiciler, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan kara hazırlıksız yakalandı. Kar altında kalan meralarda hayvanlarını kontrol eden vatandaşlar, yağışın kısa süreli olmasına rağmen zorluk yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan beyaz manzara dikkat çekerken, besiciler ise yaz mevsiminde kar görmenin bölgede zaman zaman yaşanan sıra dışı doğa olaylarından biri olduğunu belirtti. Yağışın ardından yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirirken, yaylalara çıkan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istendi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ardahan, Posof, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Haziranda Posof Yaylası'na Kar Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:20:08. #7.12#
SON DAKİKA: Haziranda Posof Yaylası'na Kar Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.