Yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Veysel Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi, Kömür Yaylasında yaşayan Veysel Yalçın'ın hayvanlarını otlatırken göğüs ağrısı oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı

Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım