Yayladağı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Yayladağı'nda kaçakçılık operasyonu: 2 Kişi gözaltına alındıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yayladağı
'nda kaçakçılık operasyonu: 2 Kişi gözaltına alındı
HATAY - Hatay
'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma
Komutanlığı ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. Göz isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Adliye'ye götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:56 Kaynak: İHA
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi
İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı