Yazar Aktaş "Kırklar Meclisi"Ne Konuk Oldu
1 saat önce
ANKARA (AA) – Yazar Cihan Aktaş, Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen "Kırklar Meclisi" söyleşisine katıldı.
ANKARA (AA) – Yazar Cihan Aktaş
, Türkiye
Yazarlar Birliğince düzenlenen "Kırklar Meclisi" söyleşisine katıldı.
Aktaş, burada yaptığı konuşmada, çocukluğunun, "kitabın oyuncak gibi ortalıkta dolaştığı bir ev ortamında" geçtiğini söyledi. Aktaş, bu sayede birçok edebi eseri erken yaşta okuma fırsatı bulduğunu, bu durumun edebiyata ilgisini artırdığını ifade etti.
Ezberciliğin ve basmakalıp fikirler edinmenin sakıncalarına işaret eden Aktaş, okurun farklı olanlar arasında değerlendirme yapıp yoruma ulaşması gerektiğini dile getirdi.
Cihan Aktaş, "Bana göre cahiliye aslında yorumsuzluktur. Kendine ait yorumun olmadığı zaman, her şeyi taklit ve ezber üzerinde yürütürsen ister istemez cahil insan konumuna düşersin." dedi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:34 Kaynak: AA
Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor
Avukat Meltem Banko'nun Acı Günü