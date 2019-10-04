Son Dakika Haberleri: Yazar Aydın Ilgaz, "Kitap Günleri" etkinliğine katıldı
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Yazar Aydın Ilgaz, "Kitap Günleri" etkinliğine katıldı

1 saat önce

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince düzenlenen "Kitap Günleri" törenle başladı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince düzenlenen "Kitap Günleri" törenle başladı.

Açılışa katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kitap okumanın ve okuma kültürünü her yaşa yaymanın önemine değindi.

Belediye Başkanı Doğan, ilkini düzenledikleri kitap günlerini, her yıl geleneksel olarak sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Amaçlarının Merkezefendi halkının daha çok kitap okumasını sağlamak olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde kültürel ve sosyal faaliyetler yapmaya gayret gösteriyoruz. Merkezefendi Kültür Merkezi yanında kurulan alanda devam edecek etkinliğe Denizlili yerel yazarlarımız Mehmet Akdağoğlu, Meral Gökkaya, Veli Aykar ve Kerim Çıralı isimli yazarlar katıldı. Merkezefendi'yi kültür ve sanatla kavuşturmaya devam ediyoruz. Hayal dünyamız küçülüyor ve okuma oranımız ise giderek azalıyor. Belediye olarak ilk defa gerçekleştirilen 'Kitap Günleri' ile ilçede kitap okuma oranını ve sayısını arttırmayı düşünüyoruz."

Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz da "Kitap Günleri"nin herkes için çağdaşlık ve geleceğin sembolü olmasını istediklerini dile getirerek, "Ne yazık ki bazı yeteneklerimizden ve alışkanlıklarımızdan vazgeçiyoruz. O yüzden kitabın her şeyi öğreteceğine inanıyorum." dedi.

Etkinliğe Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Kitap Günleri, 13 Ekim'de sona erecek.

Yazar Aydın Ilgaz, Kitap Günleri etkinliğine katıldı

Merkezefendi, Aydın, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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