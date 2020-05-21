Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması

Yazar Mustafa Kutlu, "Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz.

Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması, System.String[]

Yazar Mustafa Kutlu, "Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz." dedi.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kadın Kozası tarafından düzenlenen canlı sohbet programını yöneten Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Mustafa Kutlu'nun çok değerli bir hikayeci olduğunu belirterek, "Kendisiyle aynı çağda, aynı topraklarda yaşamaktan, aynı atmosferde nefes almaktan dahi şeref duyduğumuz çok kıymetli bir büyüğümüz." diye konuştu.

Tecrübeli yazarın son eseri "Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş" hakkında bilgi vererek kitaptan ifadeler aktaran Karaman, Ocak ayında ÜLKE TV'de izleyiciyle buluşan, kanalın YouTube hesabında da yayınlanan "Kalbin Sesi - Mustafa Kutlu Belgeseli"ni izlemelerini söyleşiyi takip edenlere tavsiye etti.

"Teknolojiyle başı hoş olan biri değilim"

Hayat Vakfı mensubu doktor, diş hekimi ve öğrencilerin sorularını cevaplayan Kutlu, "Ben teknolojiyle başı hoş olan biri değilim." değerlendirmesini yaptı. Kutlu, cep telefonu, bilgisayar, internet, sosyal medya kullanmadığını hatta ehliyetinin dahi olmadığını söyledi.

Kutlu, kalbalık karşısında konuşmaya ve konferans vermeye pek alışkın olmadığını, hayatında imza günü yapmadığını ve medyaya çıkmak istemeyen biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kalbin sesi meselesini, bu kitabı yazarken birçok kaynaktan ve başta Nurettin Topçu olmak üzere birçok insandan faydalandım. Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır'ın 'Hak Dini Kur'an Dili' kitabını takip ettim, oradan alıntılar yaptım."

Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 7 ve 8. ayetlerindeki ifadeleri paylaşan Kutlu, "İman, Cenab-ı Hakkın insanoğluna bir lütfudur. Bu tabir üzerine çok tefekkür etmek lazım." dedi.

"Allah'a inancı olmayanın vicdanı olmaz"

Kalbi bir merkez olarak gösteren bu ifadelerden etkilendiğini dile getiren Kutlu, "Nurettin Topçu'nun vicdanla ilgili bir tarifi vardır. 'Vicdan Cenab-ı Hakkın kalbimizdeki sesidir' diyor. Yani Allah'a inancı olmayanın vicdanı olmaz. Kalbin sesini ne zaman dinlemeye başlarsak, ne zaman içimizde onun hakimiyeti vücut bulursa, herhalde sırat-ı müstakime oradan gideceğiz diye bu kalbin sesini kitaba isim olarak koyduk." şeklinde konuştu.

İlk baskısı "Kalbin Sesi Bir Hicret Risalesi" olarak çıkan kitabın ikinci baskıda isminin "Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş" olduğunu belirten Kutlu, "Önsözü bir manifesto gibidir. 'Hayatın manası nedir?' sorusuyla başlıyor. Bu kitabı ben amentüye inananlar için yazdım. Amentüye inanmayanların canı sağ olsun. Amentüye inananlar için hayatın manası ne müphem ne de muğlaktır." açıklamasını yaptı.

"Kapitalizmin kan emici bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştım"

Mustafa Kutlu, 40 yılda 40 tane hikaye kitabı yazdığı bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar biriken bir fikri hüviyet var, onu dile getirmek ve eteğimdeki taşları dökmek istedim. Bir hikayecinin elinden çıkma bu kitap ama bir hikaye anlatmıyor." diye konuştu.

Kitapta kanlı, insafsız, dünyayı, bütün insanları ve tabiatı sömüren bir sermaye sistemine değindiğini anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Burada çok açık olarak bütün dünyayı hegemonyası altına almış, çağdaş küresel medeniyetin alametifarikası olan küresel kapitalizmin biz de dahil bütün dünyayı nasıl avucunun içine aldığını ve nasıl kan emici bir sistem olduğunu ve bunun tasallutundan kurtulmadıktan sonra kendimize herhangi bir yol çizemeyeceğimizi anlatmaya çalıştım. 500 senede oluşmuş bu düzenin filozofları, ilim adamları, laboratuvarları, çok meşhur dünya çapında mektepleri, üniversiteleri, sanatı, ordusu, gücü ve parası var. Sayılmayacak kadar, musikiden sinemaya varıncaya kadar öyle bir hegemonya ki bütün dünya aynı hayat tarzına mahkum olmuş. Geçen gün gördüm bir Güney Kore grubu şarkı söylüyor, tavırları, kıyafetleri aşağı yukarı Amerikan tarzı. Herkeste bir Amerikan tarzı var aslında, biz de esas itibariyle bir miktar Amerikalılaşmış durumdayız bunu kabul etmek lazım. Bundan kurtulmak kolay bir şey değil."

"İşte toprak, işte hava, işte su! Toprağa dönüşün manası bu"

Bütün dünyanın koştuğu bu kulvarın insanlığı getirdiği konumun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"Şu kadar adam vefat etti deniliyor, bundan evvel diyelim ki dünyanın fukara yerlerinde Afrika'da bir saat içinde kaç tane çocuk açlıktan ölüyordu? Suriye'de, Irak'ta şu geçtiğimiz zamanlarda milyonla adam öldü. Akdeniz'de ve Ege'de fakir güneye zengin kuzeye doğru giderken o botların içinde insanlar nasıl gark oldular? Bunlar hiç onları sallamıyor ama bıçak kemiğe dayanınca virüs zengin fakir ayrımı yapmayınca iş değişiyor.

Demokrasinin beyaz zambağı, sosyal devletin gülü, bülbülü, imrenilecek olan İsveç denilen memlekette vefatların yüzde 45'i huzurevlerinde yaşayanlar. Çünkü huzurevlerinde yaşayanları tedaviye kabul etmediler, hasteneye almadılar. Medeniyet bu mu? İlerleme, sanat, felsefe, inanç bu mu? Bu kulvarda koşanların bizi getireceği nokta burasıdır. Ben de diyorum ki biz buna dur diyelim. Dur diyelim derken biz bu paradigmadan çıkalım. Biz dünyada cenneti bulacak değiliz, bizim cennetimiz öbür dünyada. Biz dünyada huzur ve mutluluk peşinde değiliz. Bizim peşide olduğumuz şey Allah rızasıdır. Yangında ilk kurtarılacak şey nedir? İşte toprak, işte hava, işte su! Toprağa dönüşün manası bu."

Reel politik ve reel iktisat açısından hayatın realitesinin ve ne söylediğinin farkında olduğunu fakat bunlara itibar edilmesi için çok yukarıdan bir manifesto yazmanın da kitabını gölgeleyeceğini düşündüğünü aktaran Kutlu, "Ben insanların kalbine dokunacak, kalbini harekete geçirecek bir davranış, söz varsa buna itibar ediyorum. Bunlar insanlığın ilerlemesinden, kalkınmasından bahsediyorlar. İnsan ilerleyecekse bu ahlaken ve ruhen bir mertebe kaydetmekle olur. İnsan insanlığını böyle kazanır, aksi takdirde öteki kaba güçtür, nasıl olursa olsun." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerden dua isteyen Kutlu, "Daima duaya muhtacız, duaya dua demek insanın Cenab-ı Hakka en yakın olduğu an demektir, bunu ihmal etmeyelim." diyerek sözlerini tamamladı.

Yaklaşık 80 dakika süren ve canlı yayınlanan programın kaydı, Hayat Vakfı'nın YouTube kanalından izlenebiliyor.

Elmalılı Hamdi Yazır, Nurettin Topçu, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 22:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazar Mustafa Kutlu, gençlerin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]