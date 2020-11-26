"Yazarının Sesinden" serisi Necati Tosuner ile devam ediyor - Son Dakika

Türk edebiyatının farklı kalemleri İş Sanat'ın "Yazarının Sesinden" serisinde izleyicileriyle buluşuyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Buket Uzuner'in "Hava" ve Şebnem İşigüzel'in "İyilik" kitaplarından okudukları bölümlerle başlayan seri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yazarlarından Necati Tosuner ile devam ediyor.

Bugüne kadar Türk edebiyatına kattığı eserlerle "Türk Dil Kurumu Roman Ödülü", "Haldun Taner Öykü Ödülü", "Sait Faik Hikaye Armağanı" gibi prestijli ödüllere layık görülen Tosuner'in seslendireceği "Sen ve Kendin" kitabından bir bölüm 30 Kasım Pazartesi akşamı 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat'ın dijital olarak gerçekleşen 21'ini sezonunda yer alan "Yazarının Sesinden" serisine 7 Aralık'ta Ebru Cündübeyoğlu "Ferda", 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci "Bana İsmail Deyin", 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu "Böcek" eserleriyle konuk olacak.