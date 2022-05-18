Yazıcıoğlu davasında ilginç detay - Son Dakika
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Yazıcıoğlu davasında ilginç detay

18.05.2022 23:38

Yazıcıoğlu davasında ilginç detay BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayla ilgili E.K. isimli gazeteciye açılan "delil karartma ve yalan beyan" davasında ilginç bir detay ortaya çıktı, HTS kayıtlarına göre E.K.

Yazıcıoğlu davasında ilginç detay

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayla ilgili E.K. isimli gazeteciye açılan "delil karartma ve yalan beyan" davasında ilginç bir detay ortaya çıktı, HTS kayıtlarına göre E.K.'nın ikinci gün İsmail Güneş ile telefonla görüştüğü ileri sürüldü

SİVAS - BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayla ilgili E.K. isimli gazeteciye açılan "delil karartma ve yalan beyan" davasında ilginç bir detay ortaya çıktı, HTS kayıtlarına göre E.K.'nın ikinci gün ve üçüncü gün İsmail Güneş ile telefonla görüştüğü ileri sürüldü.

Kahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in şehit olduğu olayın aydınlatılması için açılan davalar sürüyor.

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında helikopterin düştüğü tarihte Sivas'ta gazetecilik yapan E.K'nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş'e ait telefonla 16 kez, 14 buçuk dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat ve merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu katıldı. Sanık E.K. duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasının istendiği bir önceki duruşmada sanık E.K.'nın "samimi ifadelerinden dolayı" suçsuz olduğu ön görülerek beraatı talep edilmişti. Bugün görülen duruşmada ise E.K. cep telefonu HTS kayıtlarında E.K'nın 26 Mart 2009 saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52'da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü. İlgili GSM firmalarından detayları rapor istenmesi gerekçesi ile dava 14 Eylül tarihine ertelendi.

Yazıcıoğlu davasında ilginç detay
Yazıcıoğlu davasında ilginç detay
Yazıcıoğlu davasında ilginç detay
Yazıcıoğlu davasında ilginç detay

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu davasında ilginç detay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazıcıoğlu davasında ilginç detay - Son Dakika
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