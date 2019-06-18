Yazıhüyük kasabasını sel vurdu
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:09 Kaynak: İHA
'in Derinkuyu
ilçesine bağlı Yazıhüyük
Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.
Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında sele neden oldu. Belde merkezinde herhangi bir sel yaşanmazken özellikle ekili arazilerde yaşanan sel sonrasında çiftçilerin ekinleri büyük oranda zarar gördü. Yazıhüyük Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Kasabamızda gök gürültülü sağanak yağışlar ekili arazilerde sele neden olmuştur. Şuan bölgede başta Belediye ekiplerimizin yanı sıra DSİ personelleri çalışmalarına devam etmektedir. Çiftçilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
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