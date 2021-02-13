YEDAŞ, olumsuz hava şartlarına hazır - Son Dakika

YEDAŞ'ın etkisini gösterecek olumsuz hava şartlarına karşı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'taki enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazırda beklettiği bildirildi.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, hizmet bölgelerinde olası kriz durumunda önceden tespit edilen noktalarda çalışanlara ek olarak alanında uzman bine yakın personelin, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak için teyakkuz durumuna getirildiği belirtildi.

Hava muhalefetine bağlı yaşanması muhtemel arıza yoğunluğu için 300 aracın da sahada olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık anlık scada ve arıza takip sistemlerinin yönetilmesi için 40 kişilik kadro ofiste hazır bulundurulacak. Operasyonel faaliyetlerde herhangi bir aksaklık olmaması için hafta sonu tüm personelin ulaşılabilir olması yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Bununla birlikte kritik olabilecek malzemeler özelinde koltuk ambarlarının tekrar kontrol edilmesi için aksiyonlar alındı. YEDAŞ, kritik tüketicilerde uzun süreli kesintiler olması halinde kullanılması muhtemel 14 jeneratörü de il merkezlerinde hazır bekletiyor. Tüm ihtimalleri göz önüne alarak hazırlıklarını sürdüren YEDAŞ, yoğun kar yağışı neticesinde yolların yetkili kurumlarca açılamaması halinde iletim hatlarına giden güzergahlarda kullanılmak üzere paletli kar araçları hazırda bulunduruyor."

Kesintisiz hizmet verileceği belirtilen açıklamada, 160 kişilik temsilci ekibi ile 186 Çağrı Merkezine ulaşan tüm çağrıların 7/24 cevaplandırılarak arızalara anında müdahale edileceği ifade edildi.