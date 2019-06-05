Son Dakika Haberleri: Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
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Yediemin otoparkındaki araçlar yandı

37 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.

Yediemin otoparkındaki araçlar yandı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde çeşitli suçlarda kullanıldıkları gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından bağlanan araçların bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol atına alınırken, birçok araçta hasar meydana geldi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Van, Muradiye, 3. Sayfa
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