Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.
Van
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
'ın Muradiye
ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde çeşitli suçlarda kullanıldıkları gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından bağlanan araçların bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol atına alınırken, birçok araçta hasar meydana geldi. - VAN
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