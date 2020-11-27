Yeditepe Huzur uygulamasında, aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması tamamlandı. Denetimler sonucu, aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalanırken, çeşitli silah ve mermiler ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimler sonucu, 411 bin 124 TL para cezası kesildi.

İstanbul genelinde dün akşam 19.00-21.00 ve 22.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 24'üncü Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı. Birinci aşamada 157 noktada 1344 polis, 1 polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube ekiplerinin katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında denetimler gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise yine 157 noktada 1344 polisin katılımı ile denetimler yapıldı. 150 bin 348 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasının yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde, 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 273 adet mermi, 4 bin 945.35 gram uyuşturucu madde ile 1260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada ayrıca, 66 umuma açık işyeri denetlendi.

411 BİN 124 TL CEZA

Öte yandan, 23 bin 356 araç ile 695 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, bin 257 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Uygulama sonucu, 49 araç trafikten menedilirken, toplam 411 bin 124 TL ceza kesildi.

- İstanbul