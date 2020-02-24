Yeditepeli öğrenciler CEO'larla

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle (CEO) öğrencileri kariyer organizasyonu "Beyin'20"de bir araya getirecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Topluluğu (YUSES) tarafından sektör-öğrenci ağını oluşturmak amacıyla 28 Şubat-1 Mart'ta Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın öğrenci katılacak.

"Yarına Bugünden Başla" sloganıyla organize edilen "Beyin'20"de öğrenciler, etkinlikte "Gelecekte başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için bugünden neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt arayacak.

"Beyin'20", alanında başarılara imza atmış üst düzey yöneticilerin iş yaşamındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı keynote speaker oturumları, vaka analizi çalışmaları, paneller, kişisel gelişim seminerleri, interaktif yarışma, sosyal sorumluluk oturumu, mülakat simülasyonları, workshop'lar ve eğitimlerin yapılacağı kapsamlı bir programı içeriyor.

3 gün boyunca iş adamlarını, şirketleri ve sponsor firmaları ağırlayacak olan etkinliğe, Korn Ferry Başkanı Şerif Kaynar, Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ansgar Bornemann, Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Ev Birimi Genel Müdürü Selim Akiş, Coca Cola İçecek Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Tugay Keskin, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy, teknoloji iletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay ile oyuncu Hamdi Alkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirketin yöneticisi konuşmacı olarak katılacak.