Üye Girişi
Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi - Son Dakika

Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi

19.02.2022 12:07

Yediveren Mezrası'nda çığ düştü.

Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesinde çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, İran sınırında bulunan Esendere Beldesine bağlı Yediveren Mezrası'nda çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yolun ulaşıma kapanmasını nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Esendere Belde Belediyesi ve Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesinin karla mücadele ekipleri, yola düşen kar kütlelerini temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin hummalı çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, çalışmalarla ilgili konuşan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Aralıklı yağan kar yağışı, beldede olumsuz yönde etkisini sürdürdü. Bizde belediye olarak tüm zorlu koşullara rağmen yollarımız açık tutmak için gece gündüz çalıştık. Yediveren Mezramıza çığ düşmesinin ardından Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesinin karla mücadele ekipleri ve belediyemizin ekipleri hemen harekete geçerek yoğun çalışmayla yolu tekrar ulaşama açtılar. Bu çalışmalardan dolayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi
Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi
Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi

YORUMLAR
500
Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan 'Lekan' ayakkabısı teknolojiye direniyor

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
11:11 Erkek evliydi, kadın ayrılmak istedi! Silah zoruyla kaçırdı, başını önüne eğdi ve ensesine sıktı! 17 yıl hapis yatacak
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement