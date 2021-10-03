YEE, Iraklı Türkologlarla Türkçenin öğretimine ilişkin yeni yaklaşımları ele aldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Iraklı Türkologlarla, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik yeni yaklaşımları inceledi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Iraklı Türkologların alan bilgilerine ve mesleki yeterliliklerine katkıda bulunmak amacıyla Irak'ın saygın üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerle İstanbul'da bir haftalık uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Programa Bağdat Üniversitesi, Erbil Üniversitesi, Kerkük Üniversitesi, Zaho Üniversitesi, Kufe Üniversitesi, Musul Üniversitesi, Musul Kuzey Teknik Üniversitesi, Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Telafer Türkmen Cephesinde görev yapan akademisyenler katıldı.

Programda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin yeni yaklaşımlar, alan uzmanlarınca uygulamalı olarak ele alındı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesi, ilk ders uygulaması, drama ve oyunlaştırma, metin hazırlama, söz varlığını geliştirme, çevrim içi ortamda Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme başlıkları altında etkileşimli sunumlar yapıldı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Iraklı Türkologlara gecikmiş borçlarının olduğunu ve bunu telafi etmek için bundan sonra daha düzenli ve koordineli şekilde Irak'taki üniversitelerle ve akademisyenlerle çalışacaklarını ifade etti.

Türkologların hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülkelerinde kendi alanlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip edebilecekleri ve etkileşime geçebilecekleri platformun kurulmasında ilk aşamayı bu buluşma ile gerçekleştirdiklerini aktaran Ateş şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır oluşturduğumuz ortak kültürümüze ve medeniyetimize saygı duyarak birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Kültürler ve medeniyetler insanlar ile hayat bulur ve canlı kalır. Bizler Türk, Arap, Kürt ve diğerleri şeklinde ayırt etmeden aşkın, ilhamın, bilimin ve gönlün dili olan güzel Türkçemiz ile Irak'ın her bölgesinde iyiliği, güzelliği ve estetiği birlikte yaygınlaştıracağız. Ortak kültür köklerimizden aldığımız güç ve ilham ile bugünümüzü ve yarınımızı birlikte barış, huzur ve güven içerisinde öncelikli olarak kültürel olarak tasarlayacağız. Barışın, dayanışmanın, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün oluşacağı bir kültürel ortam oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz. "

Katılımcılardan Prof. Dr. Erdoğan Boz da YEE olarak Yunus Emre'nin iki önemli eseri Risaletün-Nushiyye ve Divanı yeniden güncel Türkçeye çevirerek alana büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

Sunumların ardından düzenlenen etkinlik kapsamında Türk Dünyası Ozanı Arslanbek Sultanbekov, katılımcılara Türk dünyasından ezgiler sundu.

Etkinlik bugün sona erdi.