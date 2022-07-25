Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı

25.07.2022 01:15
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

Bursa'da kiraladığı evin sahibine oturduğu süre boyunca kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracı, evi çöplüğe çevirdi. Öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu ortaya çıkan teyze ile kızı gözaltına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride çöplerle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm' yazıldığı görüldü. Evin giriş kapısının kilidi değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdi. Durumu gören Aydın S.'nin avukatı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İfadesi alınmak için emniyete götürülen Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun tahmini 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğunu tespit etti. Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde bir odada kilit altında tuttuğu belirlendi. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, Kamuran Pınar A. ve kızı Esra Zeynep A. (15) gözaltına alındı. Kamuran Pınar A.'nın çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi
Kaynak: İHA

kiracı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement