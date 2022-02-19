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Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar - Son Dakika

Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar

19.02.2022 18:20

Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar Yoğun bakımdaki yeğenleri için intihara kalkıştılar Başakşehir, Bahçeşehir'de kuryelik yapan 18 yaşındaki çocuğa araç çarpıp kaçtı.

Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar

Yoğun bakımdaki yeğenleri için intihara kalkıştılar

İSTANBUL - Başakşehir, Bahçeşehir'de kuryelik yapan 18 yaşındaki çocuğa araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan genç yoğun bakıma kaldırılırken, yeğenlerine çarpan sürücünün yakalanmadığını söyleyen iki akrabası, TEM otoyolu viyadüğüne çıkarak intihara kalkıştı. Akrabalar, uzun uğraşların sonucunda ikna edilerek viyadükten aşağıya indirildi.

Olay, Başakşehir Bahçeşehir 1'inci kısım yolu üzerindeki TEM viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kuryelik yapan Gökdeniz Kılıç'a (18), 14 Şubat günü 19.00 sıralarında sipariş götürdüğü sırada sürücü bilgisi alınamayan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç ağır yaralanırken araç, olay yerinden kaçtı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kaza haberini alan yakınları Karabük'ten geldi. 18 yaşındaki gence çarpan sürücü ise hala yakalanmadı.

Çarpan sürücünün yakalanmamasını gerekçe gösteren Gökdeniz Kılıç'ın dayısı Şahin Türe ve eniştesi Tuncay Hamleci, kazanın olduğu yerin üzerindeki viyadüğe çıkıp atlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna etmeye çalışırken, itfaiye ise atlama ihtimaline karşı viyadüğün altına hava yastıklarını kurdu.

Yaklaşık 45 dakikalık ikna çalışmalarının sonucunda itfaiye ekipleri, iki kişiyi de merdiven aracıyla indirerek ambulansa teslim etti. Ambulansta tedbir amaçlı kontrolden geçirilen gencin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"Yakalanmasını istiyoruz"

Olayla ilgili konuşan Kılıç'ın baba Hüseyin Kılıç, "Oğlumuza 14 Şubat'ta araç çarpıp kaçtı. Mobese kameraları bu çevrede var. Karşı yerdeki iş yerinden istiyoruz görmedik diyorlar. Yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"Onun vicdanı yok mu"

Oğluna çarpan sürücünün yakalanmasını isteyen anne Havva Kılıç, "Oğluma çarpıp kaçtı. 5 gündür oğlumun kazağı ile yatıyorum, ne yemek yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum. Oğlumu bu hale getirdiler, Allah da onları bu hale getirsin. Çıksın ortaya, bugün bana yaptılar yarın başkasına yapacaklar. Karabük'ten geldik. Onun vicdanı yok mu, sorsun öldü mü kaldı mı" diye tepki gösterdi.

"Vuran kişinin bulunmasını istiyoruz"

Kazada yaralanan kuzenine çarpan kişinin bulunması için köprüye çıkan Şahin Türe, "Dayımın oğluna burada araba çarptı. Dayımın oğlu şu an yoğun bakımda can çekişiyor. Araba vurdu, kaçtı gitti. Biz onun bulunmasını istiyoruz. Karabük'ten geliyoruz biz. 18 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. Yazık günah değil mi? Biz burada sadece sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Başka bir şey istemiyoruz. Vuran kişinin bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar
Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar
Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar

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Sevgililer Günü, Başakşehir, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar - Son Dakika


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