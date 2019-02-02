Yekta Kopan Bugün Saat 14.00'Te İzmirli Okurlarıyla Buluşuyor

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Yakın Kitabevi'nde saat 14'ten itibaren kitaplarını imzalayacak olan Kopan, bir çok ödülün de sahibi.

1968'de doğan Kopan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri adlı kitabı 2002 Sait Faik Hikâye Armağanı'na, Karbon Kopya adlı kitabı 2007 Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü'ne, Bir de Baktım Yoksun adlı kitabı da 2010 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne ve 2010 Haldun Taner Öykü Ödülü'ne değer bulundu.

Çocuk kitabı Burun 2009'da yayımlandı. Kitapları çeşitli dillere çevrildi. 2013'te Aile Çay Bahçesi adlı romanı yayımlandı.

İlk öykü kitabı olan Fildişi Karası ile çok olumlu tepkiler alan Yekta Kopan, duru, abartısız, akıcı dili, yaşamın içinden seçilmiş, şaşırtıcı ayrıntılarla zenginleştirilmiş konularıyla; hüzün ve duygusallıkla mizah ve ironiyi dengede tutmayı başaran kurgularıyla, Türk edebiyatı içinde kendine özgü yolunu buldu.

Olayın ön planda tutulduğu öyküleri, titizlikle işlenmiş, fazlalıklardan arındırılmış, çok yönlü, çok boyutlu karakterlerle donatılmış 'insan olan' türlü şeyle bezenmiş. Gerçekçi bir anlatım içinde hayalgücüne de çok yer vermesi, Yekta Kopan'ın öykülerinin öne çıkan özelliklerinden. 'Yaşam kurgulanmalıdır' diyor Yekta Kopan ve insanlık durumlarından beslenen öyküler yazıyor.

Aile çay bahçesi, Bir de baktım yoksun, Kediler güzel uyanır, İki şiirin arasında, Aşk mutfağında yalnızlık tarifleri. Sakım oraya gitme, Karbon kopya, Fildişi karası, Sıradan birgün, Yedi derste vicdan muhasebesi, Burun, Alis Nase, İçimde kim var, Kara kedinin gölgesi yazarın başlıca kitapları.

Kopan, Jim Carrey'ye, hepimizin severek izlediği Geleceğe Dönüş serisindeki Marty McFly rolündeki Michael J Fox'a, Buz Devri serisindekiSid'e, Kötü Kedi Şerafettin'deki Cemil'e ve dahası onlarca film ve dizi kahramanına verdiği sesle hayat verdi.

Kopan Allianz Motto Müzik adıyla sosyal medyada bir çok sanatçıyla yaptığı söyleşilerle son dönemlerde sikkat çeken başarılara da imza attı.