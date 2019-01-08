Son Dakika Haberleri: Yekta Kopan'ın Konuğu Latife Tekin Oldu

Yekta Kopan'ın Konuğu Latife Tekin Oldu

1 saat önce

Hepsiburada'nın Youtube kanalı Hepsitv'de Yekta Kopan'ın yazar söyleşileri programına bu hafta yazar Latife Tekin konuk oldu.

Yekta Kopan'ın Konuğu Latife Tekin Oldu, System.String[]
Hepsiburada'nın Youtube kanalı Hepsitv'de  Yekta Kopan'ın yazar söyleşileri programına bu hafta yazar Latife Tekin konuk oldu. Tekin programda eş zamanlı yazdığı iki yeni romanı 'Manves City' ve 'Sürüklenme' hakkında bilgi verdi.

Hepsiburada'nın Youtube kanalı HepsiTV'de yayınlanan Yekta Kopan'la Yazar Söyleşileri program usta yazar Latife Tekin'i ağırladı. Programda, yazdığı son iki romanı 'Manves City' ve 'Sürüklenme' üzerine söyleşi gerçekleştirildi.İki kitabı aynı dönemde nasıl yazdığı ve birbiriyle bağlantılı olup olmadıkları sorulduğunda Tekin, önce Sürüklenme'nin kurgusuna başladığını sonra eş zamanlı olarak Marves City kurgusunun oluştuğunu söyledi. İki romanda da sanayileşme, işçi sınıfının hak arayışı, taşra, yoksulluk mücadelesi gibi bağlantılı konular bulunduğunu ve iki romanın birbirine ayna olduklarını da belirtti. Söyleşide iki romanı aynı anda yazmayaüç dört yıl kadar önce karar verdiğini de aktardı.

"BUNDAN SONRA ÜÇ ROMANI BİR ARADA YAZABİLİRİM"

İki kitabı eş zamanlı yazdığı için bundan sonra 3 romanı da bir arada yazabileceğini söyleyen Latife Tekin, son iki kitaba konu olan hikayenin eski kitapları Unutma Bahçesi'nden Muinar'a kadar birçok kitabına da konu olduğunu, bu kitaplarda da aslında insanın hayat içinde sürüklenen bir canlı olduğuna dair bir duygu taşıdığını aktardı.  

TÜM KİTAPLARI YENİDEN BASILIYOR

Okurlarına tüm kitapların yeniden basılacağı müjdesini de veren Tekin,"Tüm kitaplarım Can Yayınları etiketiyle yeniden basılıyor. Hatta bu iki romanı dışında 'Sevgili Arsız Ölüm','Berci Kristin Çöp Masalları', 'Gece Dersleri', 'Buzdan Kılıçlar' da yeniden basılıp raflarda yerini aldı" dedi.

EDEBİYATSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISI

Tekin ayrıca programda kurulmasına katkıda bulunduğu Bodrum'daki Gümüşlük Akademisi ile ilgili de bilgi verdi. Bu akademinin yazarlara hoş bir üretme ortamı oluşturmak,kültürel bir buluşma mekanı işlevi görmesi ve ulusal edebiyata katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirten Tekin, yakında İstanbul'da da atölyeler yapılacağını, hocaları arasında Yekta Kopan'ın da bulunduğu Gümüşlük Akademi ile ilgili duyurular ve etkinlik takvimleri, akademinin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini dile getirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: DHA

Youtube, Latife Tekin, Yekta Kopan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür

Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:50:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yekta Kopan'ın Konuğu Latife Tekin Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]