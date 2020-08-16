Yeliz Tek'ten Apollon Tapınağı'nda klip - Son Dakika

Yeliz Tek'ten Apollon Tapınağı'nda klip

İLK single çalışması 'Güllerim Soldu' ile büyük hayran kitlesine ulaşan Yeliz Tek, 'Yeni Dünya' adlı maxi single çalışmasıyla sevenlerine yeniden merhaba diyecek.

Yeliz Tek'ten Apollon Tapınağı'nda klip, System.String[]

İLK single çalışması 'Güllerim Soldu' ile büyük hayran kitlesine ulaşan Yeliz Tek, 'Yeni Dünya' adlı maxi single çalışmasıyla sevenlerine yeniden merhaba diyecek.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri 'Güllerim Soldu' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yeliz Tek'in 4 şarkıdan oluşan 'Yeni Dünya' adlı maxi single çalışması ise 25 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Maxi single'ın çıkış şarkısı 'Geçmişler Olsun' ile 'Yeni Dünya' enstrümantalde ağız kopuz performansı sergileyen Yeliz Tek, bu enstrüman için uzun zamandır eğitim aldığını söyledi. 3 aydır üzerinde titizlikle çalıştıkları 'Yeni Dünya' maxi single'in çıkış tarihinin 25 Ağustos olduğunu aktaran Yeliz Tek, klip şarkısı 'Geçmişler Olsun'un oldukça konuşulacağını söyledi.

Şarkı için Didim Altınkum'daki Apollon Tapınağı'nda çekilen klibin 20 kişilik ekiple 3 günde tamamlandığını söyleyen Tek, albümüyle iddialı olduğunu aktardı.


Apollon Tapınağı, Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Yeliz Tek'ten Apollon Tapınağı'nda klip - Son Dakika Magazin
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