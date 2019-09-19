Son Dakika Haberleri: Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası

49 dakika önce

Kocaeli'de düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası, yarışlarla devam ediyor.

Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası, yarışlarla devam ediyor.


Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu mücadele ediyor.

Bayramoğlu açıklarında yapılan 3 yarışta sporcular, en iyi performansı gerçekleştirmek için ter döktü.

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Birliği Başkanı Burçin Ahıskal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın ilk yarıştan sonra biraz düştüğünü belirterek, bu durumun bazı ekiplere yaradığını bazılarını ise olumsuz etkilediğini söyledi.

Türk takımın iyi performans sergilediğini ifade eden Ahıskal, "Bugün ikincilik, dördüncülük, altıncılık elde ettik. Amacımız ilk 10'a dört veya beş tekne sokmak. Planladığımız doğrultuda hareket ediyoruz. Önümüzde 5 yarış daha var. Yarışmanın ortasındayız. Daha pek çok şey değişebilir. Yarın hava biraz düşüyor. Bazı ekipler üzülecek bazıları sevinecek. Doğayla yarışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de kürsü yaparsak iki yıllık emeğimiz boşa gitmemiş olacak. Herkes çok mutlu olacak." diye konuştu.

2019 Avrupa Pirat Şampiyonası, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım
Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damgası! Haftanın 11'ine seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]