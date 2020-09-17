Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'tan Tokyo vizesi alan Dilara Uralp'e ziyaret

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, olimpik sporcu Dilara Uralp ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Akdurak, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi RS: X kadın sınıfında temsil edecek milli yelkenci Dilara Uralp'i, antrenörü Maksym Oberemko ile kamp çalışmalarını sürdürdüğü Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübünde ziyaret etti.

Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü Başkanı olan Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Uralp'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, federasyon yöneticileri ile İzmir İl Yelken Temsilcisi Volkan Timurşah da katıldı.