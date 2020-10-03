Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı - Son Dakika

Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde bölgenin üç kulübüne üye yelkenciler antrenman için buluştu.

Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde bölgenin üç kulübüne üye yelkenciler antrenman için buluştu. Laser ve optimist sınıfı teknelerle denize açılan 50 yelkenci, kıyıdan da ilgiyle izlendi.

Covid-19 önlemleri kapsamında yarışma düzenlenemediğini, ama yelken sporu ve sporcuların geleceği için koronavirüs tedbirleri  altında çalışmalara devam etmek istediklerini belirten yelkenciler İzmir'in Foça ilçesinde buluştu. Foça Yelken ve İhtisas Kulübü (FYİK) ev sahipliğinde organize edilen antrenman programına Teos ve Dikili Yelken Kulübü sporcuları da katıldı. Karada ve denizde önlemlere titizlikle riayet edilerek  yapılan antrenman programı üç gün süre ile liman içi parkurunda uygulandı.

'KURALLARA UYARAK PSİKOLOJİK MOTİVASYONU YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'Teos Yat ve Yelken Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tamer Başlığ üç kulüp olarak organize ettikleri antrenman programının havanın da güzel olması nedeniyle çok verimli geçtiğini söyledi. Başlığ, şöyle konuştu:  "Foça hem rüzgarı hem sporcu kalitesi hem de doğası ile inanılmaz bir yer.  Burada üç kulüp 50 sporcu toplandık. Optimist ve laser sınıfında eğitim ve antrenman yapıyoruz.  Antrenmanın sonucundada çocukların bir araya gelmesi kaynaşmasını istiyoruz. Pandemi dolayısıyla uzun süre denizlerden uzak kaldık, görüşemedik. Bu kapsamda bir kamp organize ettik.  Kampın en büyük özelliği geçmiş yıllardakinin tersine daha titiz davranarak, pandemi kurallarına uyarak bu dönemi çocukların hem psikolojik olarak motive olması hem de yaptığımız antrenmanlerde taktik kalitesi yükselsin diye bir araya geldik. Geçen senede burada bir kamp yapmıştık. Çok kaliteli çok keyifliydi. Bu senede aynı şekilde bir kamp organize ettik. Güzel Foça'dan herkese sevgiler gönderiyoruz."'HEDEFİMİZ YENİ ÇINARLAR ÇIKARMAK'

FYİK Antrenörü Emrah Taşlı da amaçlarının Türk sporuna Deniz ve Ateş Çınar kardeşler gibi yeni sporcular kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Pandemi sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalara devam ettik.  Kardeş kulüplerimiz Teos ve Dikili ile birlikte bu hafta sonu kamp yapmaya karar verdik.  Foçanın güzel havası onların iyi takım kaliteleri bir araya gelince bu hafta güzel bir antrenman oluştu. Pandemi sürecinde yarışlarımız iptal olduğu için bizde böyle şekilde önlem aldık. Keyifli bir hafta geçiriyoruz. Kulübümüz 7 yıldır bir kalkınma programı içinde. Üç sporcudan 35 sporcuya çıktık. Hedefimiz yeni  Ateş Çınarlar, yeni Deniz Çınar'lar çıkarmak" dedi.


Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı
Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı

Organize, Yelken, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yelkenciler Foça'da antrenmanlara başladı - Son Dakika

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