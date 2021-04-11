Yelkende Optimist Sınıfı Çocuk Kampı, İzmir'de yapılacak

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 18 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

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