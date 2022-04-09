Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Zebidi, güneyin bağımsızlığına bağlılıklarını yineledi - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Zebidi, güneyin bağımsızlığına bağlılıklarını yineledi

09.04.2022 02:11
Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Zebidi, güneyin bağımsızlığına bağlılıklarını yineledi

Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin devredildiği "Başkanlık Konseyi" üyelerinden Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus Kasım ez-Zebidi, güneyin bağımsızlık talebine bağlı kalacaklarını söyledi.

Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin devredildiği "Başkanlık Konseyi" üyelerinden Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus Kasım ez-Zebidi, güneyin bağımsızlık talebine bağlı kalacaklarını söyledi.

Zebidi, Güney Geçiş Konseyi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarında, Yemen'de kendisinin de üyesi olduğu Başkanlık Konseyinin kurulmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Güney Geçiş Konseyi olarak "güney halkının davasına hizmet etmek ve devletlerini yeniden kurma tutkularını gerçekleştirmek için siyasi mücadelelerini" önemsediklerini dile getiren Zebidi, "Herkese karşı açık olduk: Bizler makam peşinde değiliz. Varlığım güney halkının hakkını almak ve bağımsız devletini geri getirmek içindir." dedi.

Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ev sahipliğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Mart-7 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Yemen istişare görüşmelerinin verimli geçtiğine işaret eden Zebidi, istişarelerde güney meselesinin de ele alındığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yetkilerini devrettiği Başkanlık Konseyinin 8 üyesinden biri olan Zebidi, güneyin bağımsızlığına olan bağlılıklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Ağustos 2019'dan beri Yemen'in geçici başkenti Aden'i kontrolünde tutuyor.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen'de bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyinin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi de 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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